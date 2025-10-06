Economia
Govern suma 200.000 euros al Programa de Digitalització d’Empreses i l'obre a tot tipus d’ajut
El pressupost addicional s’havia restringit a incentius vinculats a la ciberseguretat
El Govern ha aprovat que l’ampliació de 200.000 euros del Programa de Digitalització d’Empreses (PDE), aprovada al juliol, es pugui utilitzar per a totes les tipologies d’ajuts del programa i no només per a solucions relacionades amb la ciberseguretat. El PDE havia estat fins ara obert exclusivament a subvencions vinculades amb la ciberseguretat. L’ampliació permet reobrir les línies d’ajut per a serveis digitals bàsics per a sectors com comerç, hostaleria, restauració i despatxos professionals. S'inclou el desenvolupament de pàgines web amb botiga en línia, formacions per millorar el posicionament SEO o eines per a l’atenció al client en línia.
El pressupost global destinat enguany al programa serà de 700.000 euros, 500.000 euros de l’obertura inicial i 200.000 euros de l’ampliació. L’objectiu és "ajudar les empreses andorranes a adoptar tecnologies digitals i avançar cap a un model de negoci més innovador i eficient", segons ha explicat el Govern en un comunicat.
El PDE pretén donar suport a la transformació digital, la ciberseguretat i la implementació d’eines d’intel·ligència artificial, amb l’objectiu de millorar la maduresa digital del teixit empresarial del país, en línia amb l’Estratègia de digitalització 2020-2030.