Immigració
Espanya aplicarà a Andorra el sistema Entry/Exit a partir del 2 de febrer
A partir d'ara els sol·licitants de permisos de residència i treball extracomunitaris hauran d'estar en situació regular als estats membres de l'espai Schengen
Espanya començarà a aplicar a Andorra el sistema Entry/Exit a partir del 2 de febrer, avançant així la data límit i prevista, que era el 9 d'abril, una vegada finalitzada la temporada d'hivern. "Pel Govern ha estat una sorpresa aquest avançament", ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. Per aquest motiu, el Govern ha modificat de forma "urgent" el reglament de servei d'immigració, i a partir de demà els sol·licitants de permisos de residència i treball extracomunitaris hauran d'estar en situació regular als estats membres de l'espai Schengen. "Això vol dir no haver excedit els 90 dies de permís dintre de l'espai Schengen en el període de 180 dies concedit. Si no poden aportar la documentació, no es podrà tramitar la seva demanda", ha esmentat Casal, tot fent èmfasi en què "el treballador no tindrà un problema amb Andorra, sinó amb l'espai Schengen".
La ministra d'Interior i Justícia, Ester Molné, s'ha posat en contacte amb el seu homòleg espanyol, el ministre Grande Marlaska, per expressar la situació andorrana. "Espanya ha entès la nostra situació i s'ha mostrat oberta al diàleg", ha expressat el ministre, tot apuntant que "volem que la data s'ajorni fins al 9 d'abril". El ministre ha explicat que França no ha notificat cap avançament de la data.
El ministre Casal ha explicat que va ser la setmana passada quan es va tenir constància d'aquest avançament de la data, motiu pel qual, "des del divendres no s'accepta cap formulari més", i serà a partir de demà, amb la modificació ja aprovada, que es tornaran a acceptar, però demanant el nou document. "Fins a la setmana passada ja s'havien tramitat 60 autoritzacions de temporers de la quota general a la d'hivern. En aquests també se'ls ha demanat el paper, i algun d'ells l'han aportat, però d'altre no. Però aquests ja els hem acceptat", ha mencionat. La problematica amb aquests treballadors vindrà quan s'acabi la temporada i marxin del país. "Si quan retornin a l'espai Schengen han superat el màxim de dies d'estada (90), i no han renovat el permís, després Andorra se n'haurà de fer càrrec", ha exposat Casal.
NACIONAL
L’acord migratori amb la UE, abans de l’abril
Víctor González
"Andorra emprèn la modificació per responsabilitat. No ens podem fer càrrec dels 4.000 o 5.000 treballadors de temporada", ha esmentat el ministre. Per exemplificar el cas, anant a l'extrem, tot i que ha apuntat que "la temporada no perilla", ha recordat el període de pandèmia, quan "Andorra va haver de fletar avions per retornar els treballadors als seus països".
Casal també ha esmentat que la feina per tancar l'acord global continua, però que això ha provocat l'acceleració del calendari. "Amb la Comissió Europea la negociació es tancarà les pròximes setmanes i esperem, a finals d'any, poder començar a conversar amb Espanya i França". El ministre també ha explicat que "l'acord amb la Unió Europea i l'Entry/Exit no tenen relació, però es complementen", motiu pel qual "els ciutadans andorrans i de San Marino han quedat fora dels controls".
NACIONAL
Les fronteres d’Andorra queden per ara al marge de l’Entry/Exit
Dolors Moreno