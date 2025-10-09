CONSELL DE MINISTRES
Les fronteres d’Andorra queden per ara al marge de l’Entry/Exit
El desplegament dels nous controls a la UE no afectaran el país fins que no es tanqui un acord “molt avançat”
Els punts fronterers de la Unió Europea comencen a aplicar aquest diumenge el nou reglament Entry/Exit, que implica controls més exhaustius als extracomunitaris per frenar la immigració il·legal. Ara per ara les dues fronteres d’Andorra en queden al marge i la situació persistirà fins que no es tanqui l’acord que implica tres actors: la UE i Espanya i França pel que fa a l’aplicació pràctica. Ho va explicar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Per tant, persistiran els controls aleatoris, el condicionant que Andorra negocia que es mantingui malgrat les noves regles del joc. Per assolir-ho, cal culminar la negociació citada, que sí que implicarà noves obligacions per al Principat. Si una d’aquestes és que el país s’hagi de fer càrrec d’eventuals repatriacions d’extracomunitaris que hagin arribat a Europa per treballar a Andorra i que després se’ls detecti en situació irregular en territori UE és una qüestió que, segons el ministre, en cap cas està tancada.
El portaveu va remarcar la “bona predisposició” dels interlocutors per evitar controls sistemàtics fronterers que suposarien un daltabaix per a la mobilitat i l’activitat econòmica del Principat. Casal va remarcar que l’assoliment que els nacionals andorrans en quedin fora malgrat la condició d’extracomunitaris (tampoc no afecta els residents amb passaport d’un país de la UE) ja és un punt de partida “molt bo”. La negociació amb Brussel·les ja fa un any que dura i fa tot just unes setmanes que s’han encetat les converses bilaterals amb els veïns. L’horitzó és que l’entesa global es formalitzi durant el primer semestre de l’any vinent. L’Entry/Exit arrenca diumenge, però la culminació, amb implantació a totes les fronteres, s’ha fixat l’abril del 2026.
El bitllet de retorn
L’Entry/Exit ha impactat ja en les contractacions de temporada amb advertiments als treballadors extracomunitaris per part d’estacions d’esquí i empreses hoteleres (en algun cas com a recomanació, en d’altres com a obligació) que vinguin amb bitllet d’avió de retorn al seu país. El ministre va apuntar que no es tracta d’una indicació que hagi sortit del Govern i, de fet, va defensar que les conseqüències de no arribar a Europa amb vol de tornada no han d’impactar Andorra perquè serà quelcom que haurà de justificar el ciutadà extracomunitari un cop aterri en un aeroport espanyol (o francès si és el cas), en el primer control. Vaja, que ho va deslligar de la qüestió de les repatriacions que hauria (o no) d’assumir Andorra si un ciutadà de fora de la UE que ha treballat al país és controlat irregularment en territori Schengen.
Ara bé, Casal sí que va indicar que està sobre la taula que Andorra hagin d’assumir controls suplementaris en matèria d’immigració sobre els extracomunitaris per tal de tancar l’entesa amb Europa i els estats veïns. Però va defensar que finalment suposarà una garantia extra per al Principat: “Ens dona més seguretat al voltant dels fluxos migratoris al país.”
