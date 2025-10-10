DIPLOMÀCIA
L’acord migratori amb la UE, abans de l’abril
L’ambaixador d’Espanya remarca que els nous controls a Europa no afectaran Andorra
L’acord migratori d’Andorra amb la Comissió Europea se signarà probablement abans de l’abril de l’any vinent. És a dir, abans que s’implanti l’Entry/Exit arreu de la Unió Europea. Ho va afirmar ahir al vespre a l’Sport Hotel Village, a Soldeu, l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy, en les declaracions posteriors a la recepció pel Dia nacional d’Espanya. L’ambaixador espanyol va remarcar que tant l’acord bilateral Andorra-UE com l’Entry/Exit i el grup de treball bilateral Andorra-Espanya en temes migratoris i fronterers tenen un objectiu clar: “A diferència del que passa malauradament avui dia en altres llocs del món, el que volem és que la frontera sigui un espai de cooperació en benefici dels ciutadans.”
Les fronteres de la UE començaran a aplicar diumenge el nou reglament Entry/Exit, que es traduirà en controls més exhaustius als extracomunitaris amb l’objectiu d’aturar la immigració il·legal. Tot i això, el sistema no s’implantarà totalment fins a l’abril. Mentrestant, Andorra en quedarà al marge, ja que els controls sistemàtics a les fronteres nord i sud tindrien un impacte important en l’economia i la mobilitat. “És raonable pensar que l’acord se signi abans de l’abril, del final del període transitori”, va destacar l’ambaixador. Per tant, el desplegament dels nous controls no afectarà el Principat. Més endavant, però, no es descarta que Andorra hagi d’assumir més responsabilitats en el control de la immigració extracomunitària, tal com ja va apuntar dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal.
Cooperació
En el seu discurs, l’ambaixador va lloar la cooperació transfronterera com “una eina política essencial per millorar la vida dels ciutadans dels territoris fronterers”, i va posar d’exemple d’aquest treball conjunt projectes com l’estudi de viabilitat del Tramvalira, finançat amb fons europeus, que reforçarà la connexió entre Andorra i Catalunya.
Pérez-Desoy va defensar la necessitat de preservar el multilateralisme i el diàleg com a pilars de les relacions internacionals en un context mundial “trasbalsat”, marcat pels conflictes a Gaza i Ucraïna. En aquest sentit, va expressar el suport al reconeixement de l’estat de Palestina i a la solució dels dos estats, alhora que va condemnar el terrorisme i va demanar “l’alliberament dels ostatges”.
El diplomàtic va tancar la seva intervenció amb una crida a combatre el pessimisme institucional i a “confiar en la capacitat de les administracions i la ciutadania per estar a l’altura d’aquesta hora greu per a Europa i el món”. Pérez-Desoy va concloure la seva intervenció amb un “visca Espanya i visca Andorra!”.