Precupació de la comissió legislativa per l'incompliment de les observacions del Tribunal de Comptes
Reconeixen que algunes situacions "només podran ser regularitzades amb la modificació legislativa corresponent"
La comissió legislativa de Finances i Pressupost ha fet públic el seu informe amb relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes d'Andorra corresponents al 2023. De l'anàlisi feta en ressurt la constatació "amb preocupació que, a l’hora d’elaborar el seu informe, algunes de les entitats auditades encara no donen compliment a les reserves formulades reiteradament pel Tribunal de Comptes i al mandat del Consell General". I lamenten, per tant, que "aquesta persistència obliga, any rere any, a insistir novament en la necessitat de regularitzar aquestes situacions". A més, també mostra la seva "preocupació" pel fet que algunes irregularitats podrien ser constitutives d’accions i omissions amb conseqüències de responsabilitat civil i administrativa i, en conseqüència, recomana la "immediata" presa de mesures correctives.
No obstant això, des de la comissió es posa en relleu que s'és conscient que algunes situacions "només podran ser regularitzades amb la modificació legislativa corresponent", i per això recomana al Govern "l’anàlisi i la presentació al Consell General de la modificació de la legislació que s’escaigui" d’acord amb l'informe de fiscalització de l’exercici 2023.
Algunes constatacions que es fan des de la comissió assenyalen que malgrat les al·legacions presentades i la documentació aportada per les entitats auditades han permès que algunes observacions i recomanacions hagin estat modificades o hagin quedat sense efecte, el Tribunal de Comptes valora que "moltes de les al·legacions no aporten informació rellevant que permeti modificar les observacions i conclusions obtingudes a partir de l’anàlisi de la documentació examinada durant els treballs de fiscalització".
La comissió legislativa de Finances i Pressupost posa l'accent en el fet que algunes de les entitats auditades no efectuen un seguiment pressupostari ajustat estrictament a la llei, atès que al llarg de l’exercici no s’enregistren les diferents fases d’execució dels pressupostos d’ingressos i despeses. A més, algunes d’aquestes entitats efectuen un control ofimàtic i la liquidació pressupostària s’elabora a partir de la informació enregistrada en la comptabilitat financera. "El no enregistrament de les fases d’execució pressupostària dificulta, i en alguns casos pot impedir, les verificacions en relació amb el compliment del principi d’anualitat regulat" al text legal. En aquest sentit, la comissió recorda que la llei obliga a les entitats parapúbliques o de dret públic, els comuns i les societats públiques a la creació de totes les figures escaients per tal de garantir les funcions de control previstes, així com al fidel compliment de tots els procediments regulats per a l’execució del pressupost. I en aquest sentit, recomanen que s’aprovi una estructura pressupostària "d’obligat compliment, que hauria de definir de forma clara els comptes pressupostaris que s’han d’utilitzar en l’elaboració del pressupost, tant per ingressos com per despeses, i la correlació amb els comptes definits en les normes comptables".
Una altra de les pràctiques sobre les quals posa el focus és la de pagaments i disposicions en efectiu efectuats amb targetes de crèdit que, si bé són objecte d'una regularització a posteriori, no han seguit en el moment d'efectuar-se el procediment i les fases previstes per la llei, I en aquest sentit es recomana l'adopció d'un procediment per a la utilització d'aquest sistema de pagament que s’ajusti a les previsions de la llei de finances públiques.
Un altre aspecte que subratllen és que algunes entitats no respecten el principi de mancomunació de signatures que ha de regir en la gestió de fons públics. I es recomana adequar els procediments de pagament per tal que es respecti el principi de mancomunació.
Des de la comissió es recorda el treball iniciat la legislatura passada pe actualitzar les atribucions del Tribunal de Comptes i remarquen "la ferma voluntat de prosseguir amb la implementació d’un pla de treball per analitzar les modificacions necessàries del marc legal vigent regulador de l’organització i funcionament del Tribunal de Comptes".