ENCAMP
Els comptes d’Encamp, validats però amb advertiments
El Tribunal de Comptes va concloure que els comptes del comú d’Encamp corresponents al 2023 són fiables i reflecteixen correctament la situació econòmica. Tot i això, l’informe inclou diverses observacions crítiques que el comú haurà d’atendre.
Una de les principals és la descompensació pressupostària: es van fer modificacions per més de sis milions d’euros que s’havien de finançar amb endeutament, però aquest no es va formalitzar, cosa que va deixar el pressupost desequilibrat. A més, es critica que es manté als comptes el valor de la societat Funicamp malgrat dissoldre-la, fet que suposa una sobrevaloració de 4,5 milions d’euros.
El romanent de tresoreria també està inflat, segons l’auditoria, per no incorporar passius pendents. Si es tinguessin en compte, el romanent passaria a ser negatiu, amb un dèficit de gairebé 1,74 milions d’euros.
Quant a la contractació pública, es detecten deficiències formals que dificulten la fiscalització, i pel que fa a l’endeutament, el comú va formalitzar pòlisses per set milions d’euros contravenint l’article 52.2 de la Llei de finances comunals. L’informe també retreu manca de control sobre entitats subvencionades, absència d’auditories obligatòries i de presentació dels estats consolidats segons la NICSP 35.