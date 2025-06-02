ANDORRA LA VELLA
El Tribunal de Comptes detecta complements salarials irregulars
L’ens troba contractes prorrogats sense concurs i un dèficit de més de quatre milions el 2023
El Tribunal de Comptes va emetre un informe contundent sobre la gestió econòmica i administrativa del comú d’Andorra la Vella corresponent a l’exercici 2023. L’ens fiscalitzador va assenyalar diverses irregularitats que van afectar tant l’àmbit pressupostari com la contractació pública, la gestió de personal i l’eficiència en la prestació de serveis. Una de les qüestions més destacades de l’informe va ser el pagament de complements salarials a treballadors en situació de baixa, tot i no estar previstos per cap normativa vigent. El tribunal considera aquests pagaments com a “indeguts” i recorda que aquesta pràctica “contravé” el que estipula en la llei de finances comunals, que exigeix que qualsevol despesa estigui emparada per un marc legal clar.
El comú no disposa d’eines per conèixer el cost dels serveis prestats
L’informe també denuncia que els contractes d’assegurances del comú, amb primes pagades per un import de 447.653 euros, es van anar prorrogant tàcitament al llarg dels anys. Aquestes pròrrogues no respectaven els terminis màxims legals ni van estar sotmeses als principis de publicitat i concurrència que requereix la llei, de manera que vulneraven els criteris de transparència i igualtat d’oportunitats exigits per la normativa. El Tribunal de Comptes apunta a la falta de mecanismes de control per verificar la legitimitat dels licitadors en els processos de contractació. En aquest sentit, l’òrgan creu que s’haurien d’haver implementat procediments específics per garantir el compliment del codi de l’administració i del Codi Penal per part dels membres de l’òrgan de contractació.
El Tribunal aconsella al comú la verificació i gestió de comptes
Pel que fa a l’eficiència en la prestació de serveis, l’informe posa en relleu que el comú no disposi, de forma generalitzada, d’eines ni indicadors per conèixer “amb prou detall” el cost dels serveis prestats i si s’assoleixen els objectius previstos. Com a solució, l’ens recomana “la implantació d’un sistema d’informació economicofinancera de gestió i eficàcia” que permeti verificar tant la comptabilitat com la gestió i el compliment dels objectius, i permeti informar i avaluar els programes d’actuació relacionats amb els serveis que es prestin als ciutadans per complir amb el servei públic.
Finalment, el tribunal destaca que les modificacions pressupostàries tramitades per la corporació comunal el 2023 no van disposar de prou finançament i va provocar un dèficit en les previsions pressupostàries definitives de 4.284.238 euros. Aquesta situació és considerada “contrària al principi d’estabilitat pressupostària” que estipula la llei de finances comunals. Aquest conjunt d’observacions posa en qüestió diversos aspectes del funcionament intern del comú, especialment pel que fa a la transparència, la gestió dels recursos públics i el compliment de la normativa vigent.