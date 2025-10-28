Funció Pública
L’Associació de Bombers acusa Rossell de desconèixer la legislació sindical
L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) ha respost a les declaracions del ministre Funció Pública, Marc Rossell, al Parlem-ne de Diari TV sobre la situació legal del col·lectiu afirmant que les declaracions són “errònies”. L'ABA assegura que el que va dir Rossell demostra un “desconeixement evident” de la legislació andorrana sobre els drets de representació dels funcionaris.
L’ABA explica que la Llei 1/2019 de la Funció Pública d'Andorra reconeix el dret d’associació i de participació col·lectiva a través d’associacions o sindicats, i qualifica d’“incoherent” posar en dubte la legalitat de l’entitat, quan n’hi ha d’altres del sector públic legalment registrades. El col·lectiu que presideix Joan Torra assenyala que l'ABA està legalment inscrita al Registre d'Associacions d'Andorra i que el Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP) o el Sindicat de Personal Adscrit a l'Administració General (SIPAAG) figuren al Registre de Sindicats d'Andorra.
L’associació remarca que "no accepta la desinformació i el menyspreu institucional" i conclouen demanant al ministre Rossell que "abans de qüestionar els drets dels funcionaris, potser seria més oportú que el repassés la legislació del país que administra".
