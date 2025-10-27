L'ABA VEU INTENT DE "CONTROL IDEOLÒGIC"
Associació de Bombers contra Govern
La petició de Funció Pública de regularitzar la situació administrativa encén l’entitat
La demanda que el secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella, ha enviat a l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) instant-la a fer els passos necessaris per inscriure’s al registre d’organitzacions sindicals abans de finals de novembre ha encès el col·lectiu que segueix presidint Joan Torra, ja jubilat. En un comunicat, l’entitat va qualificar de “greu i inacceptable” que, en primer lloc, Cornella enviés aquesta petició únicament al tresorer “excloent deliberadament” el seu president. L’associació interpreta el gest com un acte de “discriminació i menysteniment” cap als membres retirats del cos i cap a la mateixa entitat.
Ja sobre el fons de l’assumpte, el col·lectiu acusa Cornella de “desconeixement” i “d’una preocupant lleugeresa institucional”. Defensen que la seva existència és legal des de fa anys i que estan inscrits degudament al Registre d’Associacions del Govern, per la qual cosa rebutgen haver de fer cap tràmit addicional. El comunicat assegura que la Llei de la Funció Pública permet als funcionaris organitzar-se tant en sindicats com en associacions, i considera “errònia, restrictiva i arbitrària” la interpretació del Govern. El col·lectiu denuncia que la petició de “normalització” només pot entendre’s com una “maniobra de control burocràtic i ideològic”. A més, es recorda que estan integrats a la Unió Sindical d’Andorra (USdA), organització que forma part de la Confederació Europea de Sindicats (CES) i que es traslladarà el cas a la CES “perquè conegui de primera mà com es vulneren i s’intenten restringir drets associatius dins de la Funció Pública andorrana”.
L’associació exigeix una “rectificació pública immediata” al secretari d’Estat i reclama al Govern que s’abstingui d’emprar “mètodes d’intimidació o exclusió”. “La llibertat associativa no és negociable, no s’ha de revalidar i no es pot sotmetre a cap registre addicional”, conclou el comunicat. En la comunicació del secretari d’Estat feta pública per l’organització (la històrica del cos especial que n’ha vist néixer dos sindicats més), Cornella manifesta que “com a Govern, volem continuar parlant amb vosaltres, i per això creiem que heu de regularitzar-vos”. I els insta a fer-ho “abans de finals del mes vinent, novembre”.