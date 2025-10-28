DIARI TV
Els funcionaris cobraran 300 euros més de mitjana amb l’augment
Rossell dona per finalitzades les negociacions salarials i el Govern se centra en la carrera professional i l’avaluació de l’acompliment
Els funcionaris d'Andorra percebran un augment mitjà d’uns 300 euros mensuals gràcies a l’acord assolit entre els sindicats i el Govern. Amb aquest increment, el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, dona per tancada la negociació i anuncia que l’executiu centrarà ara els esforços en altres àmbits, com ara l’avaluació de l’acompliment i la carrera professional, tal com va explicar ahir al programa Parlem-ne, de Diari TV.
“Més que revisar els salaris, l’objectiu era retenir el talent dins de l’administració”
Segons Rossell, “més que revisar els salaris, l’objectiu era retenir el talent dins de l’administració i fer que les persones vulguin entrar-hi”. El ministre considera que aquest propòsit s’ha assolit i que ajudarà a evitar que les convocatòries quedin desertes. L’acord, va precisar, “ja preveu tot el que era la nova política retributiva”, amb un increment mitjà del 10% –amb mínims del 6% i màxims del 16%–, que tindrà un cost de 10 milions d’euros el 2026 i de set milions el 2027.
A més, 1.640 funcionaris ja van percebre divendres passat la prima extra de compensació pels anys sense GAdA, amb un cost total de tres milions d’euros per a les arques públiques.
“L’acord assolit ja preveu tot el que era la nova política retributiva”
Rossell va puntualitzar que amb aquest acord els complements ja estan tots repartits, de manera que cossos que els reclamaven, com ara el de professors, hauran d’esperar fins a les pròximes negociacions. “Els sindicats d’educació parlen d’especialitats i això ho vinculem amb aspectes de carrera professional. Treballarem aquests punts quan s’obri la negociació de la carrera professional”, va detallar. El ministre va avançar que durant el 2026 se’n fixaran les bases i que entrarà en funcionament el 2027.
També el 2027, amb la implantació de la carrera professional i l’avaluació de l’acompliment, els triennis es convertiran en quinquennis. Rossell va justificar el canvi assenyalant que, “amb la carrera professional, l’antiguitat perd pes i es dona més importància a la trajectòria i al desenvolupament dins de l’administració”.
La següent reunió està prevista abans de final d’any, per començar a abordar els temes pendents.
"No és un conflicte"
Rossell va voler aclarir que no existeix cap conflicte amb l’Associació de Bombers, però va recordar que, d’acord amb la Llei sindical del 2018, només els sindicats poden representar legalment els treballadors. Durant la negociació salarial, va explicar, s’hi van implicar tant associacions com sindicats “per recollir totes les visions”, però ara cal formalitzar la conversió en sindicat.
NACIONAL
El Govern digitalitzarà Immigració per eliminar les cues
Pietat Martin Vivas
El ministre va indicar que la comunicació amb les entitats afectades es va fer mitjançant un correu electrònic, enviat a totes aquelles que no complien la reglamentació, inclosa l’associació 118, per demanar que regularitzin la seva situació. “No hi ha cap dilema ni problemàtica”, va remarcar Rossell, insistint que “és simplement una qüestió de complir la llei”. Pel que fa al destinatari del correu, va aclarir que no es va fer cap menyspreu al president de l’ABA, sinó que es va adreçar a la persona amb qui s’havia mantingut més contacte”.