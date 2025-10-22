CONTROL AL GOVERN
Només nou detencions al Pas de la Casa per contraban des del gener
La xifra és baixa, però duplica la del 2024, i el volum d’arrestos total és de 47, una vintena menys que els de tot l’exercici passat
L’activitat delictiva del contraban de tabac impacta des de fa mesos en el dia a dia del Pas de la Casa i ha suposat un reforç dels controls en col·laboració amb la gendarmeria francesa. Hi ha queixes veïnals i una major percepció d’inseguretat, motiu pel qual el Partit Socialdemòcrata va entrar una bateria de preguntes parlamentàries al Govern que ha respost per escrit la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. Però tot i aquesta major presència policial i la notable activitat de les xarxes de tràfic il·legal de cigarretes, el volum de detencions aquest any és de nou, una per mes. Sí que es dupliquen els arrestos de l’any passat, que només van ser quatre, però no és ni tan sols la infracció que més ha generat: ha estat la resistència o desobediència a agents de l’autoritat, amb onze. En total, des del gener al poble s’han practicat 47 detencions, ara per ara una vintena menys que totes les que es van realitzar el 2024 (70). Del període de cinc anys recollit a la resposta parlamentària, l’any rècord va ser el 2023, amb 101 arrestos. El tràfic il·lícit de tabac va suposar llavors nou detencions. I per aquest delicte en concret, l’any amb la xifra més gran (en espera de com acaba aquest) va ser el 2021, amb onze.
La ministra defensa a la resposta la major presència policial implementada els últims anys. Precisa que els darrers quatre anys es materialitza en una patrulla les 24 hores i els 365 dies l’any i dues les nits de l’hivern, a banda d’una altra patrulla del servei parroquial i la de fronteres i estrangeria desplaçada a la frontera. Molné indica que aquesta darrera “es desplaça des del punt fronterer fins a la població del Pas de la Casa (matí i tarda) per efectuar controls de persones que es dediquen al contraban”. A més, afegeix que des de fa uns tres anys es destinen set efectius del grup de manteniment de l’ordre per reforçar les nits d’hivern i els caps de setmana i festius durant el dia, “i també quan per motius conjunturals convé reforçar els efectius del Pas”. A més, assegura que els “reforços també es poden materialitzar durant el dia a través d’una patrulla de la unitat tècnica d’intervenció i, quan el nombre d’efectius ho permet, a través d’una o dues patrulles per controlar el contraban a les fronteres no habilitades”.
Defensa, per tant, que el Govern “ha anat augmentat la presència policial al Pas de la Casa” i assegura que la intenció és seguir-ho fent amb les noves incorporacions previstes al cos. Fa referència al concurs de nous agents que actualment està en procés i a les noves places que recollirà el pressupost del 2026. La titular d’Interior també es refereix al pla de xoc ja anunciat pel cap de Govern i que està pendent de presentar, sense entrar al detall de les mesures que recollirà. Finalment, Molné també remarca “una bona coordinació” entre el ministeri i el comú, “l’estreta col·laboració” entre la policia i els agents de circulació en el marc de les competències que té cada cos, així com iniciatives com la Taula de l’oci nocturn, que també garanteixen la cooperació.
ITS A L'ALÇA PER CONDUCTES SEXUALS DE RISC I MÉS DIAGNÒSTICS
"POLÍTICA DE CONTENCIÓ" A LA PRESSIÓ MIGRATÒRIA
La ministra d’Interior detalla en una altra resposta, en aquest cas a preguntes del conseller de Concòrdia Pol Bartolomé, les mesures impulsades per frenar la immigració i contenir l’increment poblacional. Recorda que les quotes s’han reduït i que s’han impulsat criteris més restrictius per contractar extracomunitaris, però també el reguitzell de mesures recollides al projecte de llei recentment presentat, com ara la contractació en origen o l’increment de les aportacions que han de fer passius i treballadors per compte propi estrangers. El Govern “continuarà amb una política de contenció per reduir la pressió migratòria i garantir la sostenibilitat”.