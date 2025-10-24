Habitatge social
Els inquilins dels Escalls estan allotjats a AINA
Està previst que s'hi estiguin fins a l'obertura de l'hotel social Peralba, prevista pel dia 3 de novembre
El ministeri d'Afers Socials ha reubicat set dels vuit inquilins de la pensió Els Escalls a AINA, a Canillo. Els afectats es troben al casal Sant Serni, la primera seu AINA, ubicada a dins del poble de Canillo. L'altra persona ha estat ubicada en un altre establiment situat a Santa Coloma. Està previst que els inquilins s'estiguin a AINA durant més d'una setmana, ja que l'hotel social Peralba no obriria fins el dia 3 de novembre. Els inquilins "van fer l'últim dinar tots junts a la pensió" ahir, tal com va confirmar al Diari el gestor d'Els Escalls, Benigno Murías, assegurant que "estan contents i tranquils".
Pedro García
La confirmació del tancament de la pensió Els Escalls, que es durà a terme diumenge, ha estat degut a problemes contractuals amb la nova propietat, tal com va avançar el Diari. No va ser fins dimecres, però que el Govern va trobar una nova "residència hotelera temporal" per als vuit inquilins, la qual ha resultat ser el casal de Sant Cerni. El destí final dels vuit residents serà l'hotel social Peralba, a Sant Julià de Lòria, el qual compta amb 68 places i és gestionat per la Creu Roja.
Pedro García