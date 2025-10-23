AFERS SOCIALS
Allotjament ‘in extremis’
Les persones derivades pel Govern han d’abandonar avui la pensió Els Escalls pel tancament després de 35 anys de servei
Afers Socials va trobar ahir, in extremis, un nou allotjament per a les vuit persones que han d’abandonar avui la pensió Els Escalls, a Escaldes-Engordany. Segons una font coneixedora de la situació, ahir al matí encara s’estava a la recerca d’aquestes vuit places per allotjar les persones derivades d’Afers Socials provinents d’Els Escalls, que no poden permetre’s un habitatge digne i presenten dificultats per trobar feina. El seu destí final serà l’hotel social Peralba, gestionat per la Creu Roja, a Sant Julià de Lòria, però l’allotjament encara no disposa del permís per obrir les portes fins dilluns 27 d’octubre. Per tant, les persones residents necessitaven una alternativa temporal que es va trobar finalment ahir. Avui, segons van explicar al Diari els gestors de la residència, es produirà una reunió amb el departament d’Afers Socials per gestionar el trasllat d’aquestes persones, que ahir al vespre ja van recollir gran part de les seves pertinences per abandonar els seus allotjaments de manera definitiva, abans del tancament total de l’hostal, programat per diumenge vinent.
“Afers Socials ens va demanar si podíem aguantar una setmana més i hi vam accedir”
Els antecedents
Després de 35 anys, la pensió Els Escalls tanca les portes per un augment de l’arrendament i desavinences contractuals amb la nova propietat. Així ho va anunciar Benigno Murías, gestor del local, el juliol d’aquest mateix any, exposant ja en aquell moment la seva preocupació per saber quina alternativa tindrien les vuit persones derivades d’Afers Socials que resideixen a la pensió. Ara, el tancament de la residència és una realitat. “Dissabte passat vam tancar el bar-restaurant i aquest diumenge tancarem la pensió”, va confirmar al Diari Murías. “Portem 35 anys amb el negoci i ara és el moment de fer altres coses i descansar.” Amb la clausura de les vivendes, la situació de les persones derivades d’Afers Socials queda a l’aire fins a l’obertura de l’hotel social Peralba, prevista per dilluns 27 d’octubre. “La gran majoria d’usuaris ja han marxat, encara en queda algun, i les persones derivades d’Afers Socials marxen demà i se’n van al Peralba”, va assegurar Murías. El Govern és l’encarregat d’allotjar aquestes persones sense recursos i de pagar a la pensió el preu íntegre de l’allotjament, que inclou l’habitació, els serveis i els àpats.
L'hotel social Peralba no obrirà les portes fins a la setmana que ve
L’hotel social Peralba, que la Creu Roja està acabant d’adaptar a Sant Julià amb la inversió de la plataforma privada Black Horse Partners, “tindrà capacitat per allotjar a 68 persones”, entre usuaris individuals i famílies, segons va confirmar l’organització, ja que es preveuen habitacions compartides per optimitzar l’ús de les instal·lacions. Tot i que inicialment la Creu Roja va anunciar que l’hotel estaria llest a mitjan setembre i entraria en funcionament a final del mateix mes, l’obertura definitiva no es produirà fins a la setmana vinent. “Obrirem amb la intenció que sigui un allotjament temporal per a les persones derivades d’Afers Socials, i intentarem fer un acompanyament socioeducatiu i ajudar-los en la recerca de treball i en el foment de la seva autonomia”, va explicar la Creu Roja.
Conflicte de dates
A tot això, des de Govern van confirmar, ahir a la tarda, que des del departament “s’ha donat resposta a aquestes persones perquè no es quedin sense una solució habitacional, mentre no estigui disponible l’equipament de la Creu Roja. Als afectats se’ls ha facilitat un recurs en un establiment hoteler del Principat”. Des del Govern, no van voler donar el nom del nou allotjament ni confirmar el nombre exacte d’usuaris reubicats “per motius de privacitat”, però van assegurar que “el ministeri ja va començar a buscar una alternativa a l’estiu, arran de la notícia que la pensió tancava, i sempre hi ha hagut una comunicació constant entre els treballadors d’Afers Socials i els usuaris”. Tot i això, no queda clar quan va començar la recerca del nou allotjament per part del departament. Des d’Els Escalls van confirmar que “la setmana passada Afers Socials ens va demanar si podíem aguantar set dies més, i nosaltres hi vam accedir, però amb la condició que la nit de dimecres fos l’última per poder netejar l’immoble i deixar-lo com ens el vam trobar”.
Cronologia
La Creu Roja decideix adquirir l’antic hotel Peralba per transformar-lo en un hotel social per allotjar persones i famílies.
20/11/2024
La plataforma d’inversió privada Black Horse Partners signa un acord amb la Creu Roja per a la construcció i manteniment del nou hotel social Peralba.
06/07/2025
Els gestors d’Els Escalls anuncien el tancament definitiu de la pensió en un termini de tres mesos per l’augment de l’arrendament.
07/08/2025
Afers Socials declara estar al corrent de la situació i “en contacte amb les vuit persones derivades de Govern”.
22/10/2025
Afers Socials troba un nou allotjament per als residents derivats a Els Escalls.
23/10/2025
Darrera nit a la residència abans del tancament definitiu aquest diumenge.