HABITATGE SOCIAL
Canillo acull els inquilins d’Els Escalls de manera temporal
Ahir al migdia, les vuit persones van fer el darrer àpat a la pensió
Benigno Murías, gestor d’Els Escalls, va confirmar ahir que els vuit residents derivats d’Afers Socials a l’establiment residencial “van fer l’últim dinar tots junts a la pensió”. Murías va assegurar al Diari que els inquilins “estan contents i tranquils, ja han recollit les seves pertinences i després aniran cap a Canillo, no sé exactament on. Avui hem tingut una reunió amb els tècnics d’Afers Socials, els han vingut a buscar, ara estan dinant i després posaran rumb cap al nou habitatge, que serà temporal. Crec que s’hi estaran uns set o vuit dies fins que puguin anar a l’hotel social Peralba”.
La confirmació del tancament de la pensió Els Escalls diumenge vinent, per problemes contractuals amb la nova propietat, va posar sobre la taula la recerca d’un nou allotjament per a les vuit persones derivades d’Afers Socials que residien a l’habitatge i que depenen del Govern, que és qui cobreix el preu de la pensió de manera íntegra i també qui es fa responsable d’allotjar-los. El seu destí final serà l’hotel social Peralba, a Sant Julià de Lòria, amb 68 places i gestionat per la Creu Roja, amb l’inconvenient que no els podrà acollir fins a la setmana que ve, encara amb una data concreta sense confirmar per part de l’organització sense ànim de lucre.
Mentrestant, dimecres, el Govern va trobar, en l’últim moment, una nova “residència hotelera temporal” per als vuit inquilins a Canillo. Benigno Murías es va mostrar relaxat després d’uns dies d’incertesa. Va assegurar que “estaba nerviós per la situació d’aquestes persones i per quina seria la seva destinació final” i, després de la reunió amb els professionals d’Afers Socials, va poder “respirar i gaudir d’aquest últim àpat tots junts”.