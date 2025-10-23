PRESSUPOST
Salut és el ministeri que més pressupost té i el que més creix
La cartera d'Helena Mas comptarà amb 121 milions, 21 més que l'any passat, i la resta de ministeris també augmenten pressupost
Salut és el ministeri que més diners gestionarà i també el que més creix en el nou pressupost presentat avui. Les principals despeses de la cartera d’Helena Mas seran 58,9 milions d’euros (+12,4 milions respecte a l’any passat) destinats a la CASS, 49,2 milions (+7,6) per al SAAS, i una inversió addicional de 9,2 milions en equipaments i serveis del mateix SAAS. En total, el ministeri gestionarà 121.413.814 euros, 21,5 milions més que el 2025, cosa que representa un increment del 22%.
La resta de ministeris també augmenten el seu pressupost, destacant Territori i Urbanisme, que creix un 21% i arriba als 88 milions d’euros; el de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, que gestionarà 25,6 milions, un 19% més que en l’anterior exercici; i el de Funció Pública i Transformació Digital, que passa de 42 milions a 48,6, un 16% més.
L’únic ministeri que redueix pressupost és el de Cultura, Joventut i Esports, que baixa 500.000 euros respecte al 2025 i queda en 22.447.828 euros. Aquesta davallada es deu al fet que s’ha eliminat la partida que l’any passat es destinava a l’organització dels Jocs dels Petits Estats, tal com ha explicat Ramón Lladós.
