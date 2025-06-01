CLOENDA
Un acte innovador posa el punt final a una setmana de Jocs
Un acte ràpid, innovador i amb l’habitual traspàs de bandera al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany va posar el punt final als Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025. Amb bona part dels atletes de les nou delegacions presents de peu dret a la sala d’actes, nou voluntaris van desfilar amb les banderes de les nacions participants abans dels discursos de les autoritats. Mònica Bonell va destacar que “ho hem aconseguit. Hem viscut dies intensos, plens d’esport i d’emoció que quedaran gravats per sempre”. Tot seguit va ser el torn del president del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espot Miró, que va afirmar que “ha estat un gran esdeveniment que ens ha unit a tots”, i va voler “agrair a totes les persones que ho han fet possible”, a més d’acabar amb un “visca l’esperit olímpic”. Tot això, a més, amb Bonell saltant-se el protocol i fent pujar a l’escenari Anna Garcia per felicitar-la per la seva tasca.
“Hem viscut dies intensos, plens d’esport i d’emoció”
Des de la pantalla es va poder veure com s’anava apagant la flama olímpica que des de dilluns al vespre iluminava el peveter de l’Estadi Nacional. I amb la flama ja apagada, va ser el torn del tradicional traspàs de bandera al representant del Comitè Olímpic de Mònaco, que també va pronunciar un discurs. Perquè sí, Andorra 2025 ja és història, i ja va començar el compte enrere per a Mònaco 2027.