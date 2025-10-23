Legislació

Lladós entra el pressupost del 2026 al Consell General

El ministre ha lliurat la documentació al síndic general 

El ministre Lladós conversant amb el síndic general, Carles Ensenyat, a l'edifici del Consell General

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha registrat aquest matí al Consell General, el Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l'any 2026. Lladós, ha fet entrega del llapis de memòria amb tota la documentació al síndic general, Carles Ensenyat. 

Ramon Lladós compareixerà aquest migdia davant els mitjans de comunicació per presentar els eixos generals dels comptes públics de l'exercici vinent. 

Noticia pendent d'ampliació. 

