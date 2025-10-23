Trobada institucional
La proposta de despenalització de l’avortament estarà "en els propers mesos"
Espot i Baró es van reunir ahir al Vaticà amb el cardenal Pietro Parolin
La proposta de text legislatiu per despenalitzar l'avortament estarà "en els propers mesos", segons informa el Govern en un comunicat arran de la reunió celebrada ahir al Vaticà. El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, van mantenir una trobada amb el cardenal Pietro Parolin, secretari d’Estat de la Santa Seu, per continuar el diàleg institucional sobre el procés de despenalització de l’avortament a Andorra i les dues delegacions "han reafirmat el compromís de treballar de manera constructiva" amb l’objectiu de tancar el text, recull el comunicat.
El Govern destaca que les dues parts han coincidit que "el procés requereix un desenvolupament tècnic acurat per la gran complexitat jurídica, institucional i social" de la proposta legislativa. L’ambaixador a la Santa Seu, Carles Àlvarez, també ha participat en la trobada, que s’emmarca en les converses que mantenen les dues parts des de fa mesos i que l'executiu ha qualificat com "discretes".
NACIONAL
Reunió amb el Vaticà per avançar en la llei sobre l’avortament
Pietat Martin Vivas
El ministre Ladislau Baró havia anunciat al Consell General que la previsió era poder lliurar als consellers el text sobre la despenalització de l'avortament al novembre. El Govern afirma que les dues parts mantenen "la voluntat de trobar una solució que permeti compatibilitzar l’avenç en el reconeixement dels drets de les dones amb el manteniment de l’estructura institucional del país", segons el comunicat.
NACIONAL
L’avortament avança “a bon ritme”
Àlex Ripoll
Notícia pendent d'ampliació