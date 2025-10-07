ENTREVISTA A DIARI TV
Reunió amb el Vaticà per avançar en la llei sobre l’avortament
La carpeta de la despenalització s’ha d’abordar en una reunió prevista en uns quinze dies al Vaticà. El cap de Govern va anunciar que es desplaçarà a Roma amb el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, per tractar un esborrany de text legislatiu que ja s’ha enviat a la Santa Seu i que ha de convèncer la cúpula eclesiàstica. L’aresta de la despenalització, però també la de l’acompanyament a la dona i la del reemborsament de la intervenció per part del sistema públic que pretén l’executiu. Que tot el conjunt aconsegueixi “potser no el vistiplau, però en tot cas no l’oposició frontal de la Santa Seu. Jo crec que amb aquesta no oposició frontal ja ens donaríem per satisfets”, va afirmar Espot en el Parlem-ne de Diari TV.
Una “no oposició frontal” podria ser vàlida
El calendari que s’ha apuntat en diverses ocasions passa per portar al Consell General el text abans que acabi l’any. El cap de l’executiu va supeditar-ho als resultats d’aquesta trobada que s’ha de mantenir en un parell de setmanes. “Si aquesta reunió és fructífera i positiva, doncs sí, i si no, doncs potser ja hi haurem de dedicar una mica més de temps”, va manifestar, tot defensant que l’objectiu és que el text tingui plenes garanties que no farà trontollar l’estructura del Coprincipat. “És una assignatura que tenim pendent des de fa molt temps i el que hem de fer és superar-la amb garanties”, un condicionant que passa, en paraules del cap de l’executiu, per “aquelles dues finalitats que per a nosaltres són tan importants i que malauradament alguns grups de l’oposició sembla que no tenen suficientment en compte, que és avançar en els drets de les dones i al mateix temps preservar el nostre model institucional, que tants avantatges ens ha donat i que tants avantatges ens continua donant”.