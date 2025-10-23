Successos
Tancada l'Estació d'Autobusos pel despreniment de la bastida d'un edifici
Els forts vens han ocasionat l'incident
L'Estació Nacional d'autobusos està tancada de forma provisional pel despreniment de la bastida de la part de dalt d'un edifici situat just darrere d'aquesta, segons informa mobilitat en una piulada publicada al compte d'X.
Aquest fet comporta que tots els autobusos nacionals i internacionals hagin de sortir temporalment des de la carretera general, just davant de l'estació. El servei de circulació d'Andorra la Vella ha facilitat el carril on es troben les parades com a lloc de sortida dels autobusos, i ha tallat el del costat, provocant que els vehicles que circulen per aquell punt, entre les dues rotondes, només tinguin habilitat un carril de baixada. Es preveu que la bastida estigui reparada en un parell o tres d'hores, però seran els bombers que faran les valoracions pertinents i establiran el moment d'obertura de l'estació.
Imatges del despreniment de la bastida
Els autocars circulen amb puntualitat, i els usuaris ja poden tornar a entrar a la sala d'espera de l'estació, tot i que els autocars continuen sortint des de la carretera general.
El servei meteorològic havia anunciat que des d'avui i fins divendres al migdia, la situació del principat seria d'alerta groga per fortes ventades. Fenomen que ja ha tingut afecte sobre la capital, concretament a la torre situada davant l'Estació Nacional d'autobusos.
Tot i que el vent ha provocat el despreniment parcial de les bastides de la part de dalt de l'edifici que està en obres, no ha arribat a caure. A més, però, s'ha hagut d'acordonar el carrer de la Curia per motius de seguretat i prevenció i fins al terreny ja s'han desplaçat unitats de bombers i policies.