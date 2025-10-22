Meteo
Avís groc per fort vent demà i divendres
La pertorbació 'Benjamin' deixarà precipitacions arreu amb la cota de neu baixant fins als 2.100 metres
El servei meteorològic ha activat l'avís groc per ventades, que afectaran sobretot en alçada i a les valls orientades d'oest a est. L'alerta entrarà en vigor des de les dotze del migdia de demà fins a les sis del matí de divendres. El front provinent de la borrasca 'Benjamin' afectarà el Principat demà, on des de primera hora deixarà febles precipitacions, que seran més abundants al nord del país, on la cota de neu se situarà entorn els 2.700 metres, podent baixar fins als 2.100 metres al migdia, una vegada amainin les precipitacions.
NACIONAL
Precipitacions i baixada de temperatures a partir de dijous
Redacció
Les temperatures baixaran fins a cinc graus, i les màximes no superaran els 15 graus a Andorra la Vella, o els 12 a 1.500 metres. Les mínimes seran negatives al Pas, on el termòmetre baixarà fins als 3 graus negatius, però pujaran una mica a la capital, on s'assoliran els 10 graus.