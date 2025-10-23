Despreniment de la bastida de l'edifici darrere l'Estació Nacional d'autobusos

Treballadors a l'edifici afectat pel vent darrere l'Estació Nacional d'autobusos

Treballadors a l'edifici afectat pel vent darrere l'Estació Nacional d'autobusosFernando Galindo

Publicat per
Fernando Galindo

Creat:

Actualitzat:

Diversos operaris a la bastida afectada 

Diversos operaris a la bastida afectada Fernando Galindo

Una altra perspectiva de la bastida que ha sofert el despreniment 

Una altra perspectiva de la bastida que ha sofert el despreniment
Bombers i Policia a L'Estació Nacional d'autobusos inspeccionant els desperfectes

Bombers i Policia a L'Estació Nacional d'autobusos inspeccionant els desperfectesFernando Galindo

Bombers i Policia a L'Estació Nacional d'autobusos inspeccionen els desperfectes

Bombers i Policia a L'Estació Nacional d'autobusos inspeccionen els desperfectes
Diversos operaris a la bastida de la part superior de l'edifici on s'ha produït el desprendiment 

Diversos operaris a la bastida de la part superior de l'edifici on s'ha produït el desprendiment Fernando Galindo

Operaris inspeccionant la bastida on s'ha produït l'incident 

Un dels bombers sortint de la zona acordonada on s'han produït els fets

Un dels bombers sortint de la zona acordonada on s'han produït els fetsFernando Galindo

Un dels bombers, en acció

Un dels bombers desplaçats fins al lloc dels fets, sortint de la zona acordonada on hi ha hagut el desprendiment de la bastida que no ha provocat incidents greus.
Un camió de bombers davant de l'edifici on s'ha després la bastida 

Un camió de bombers davant de l'edifici on s'ha després la bastida Fernando Galindo

Bombers a L'Estació Nacional evaluant els possibles desperfectes per l'incident

A la fotografia es veu a diversos agents del cos de bombers davant el camió de la unitat, preparats per entrar en acció, just al costat d'on s'ha després el tros de bastida, a la part de dalt de l'edfici que hi ha darrere l'Estació Nacional d'autobusos.
tracking