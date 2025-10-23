Despreniment de la bastida de l'edifici darrere l'Estació Nacional d'autobusos
Una altra perspectiva de la bastida que ha sofert el despreniment
Bombers i Policia a L'Estació Nacional d'autobusos inspeccionen els desperfectes
Operaris inspeccionant la bastida on s'ha produït l'incident
Un dels bombers, en acció
Un dels bombers desplaçats fins al lloc dels fets, sortint de la zona acordonada on hi ha hagut el desprendiment de la bastida que no ha provocat incidents greus.
Bombers a L'Estació Nacional evaluant els possibles desperfectes per l'incident
A la fotografia es veu a diversos agents del cos de bombers davant el camió de la unitat, preparats per entrar en acció, just al costat d'on s'ha després el tros de bastida, a la part de dalt de l'edfici que hi ha darrere l'Estació Nacional d'autobusos.