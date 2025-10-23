Ciclisme
Andorra Turisme recorda a Escalé que els comuns de Concòrdia han finançat l'Andorra Cycling Masters
L'entitat ha defensat la confidencialitat de l'acord i ha explicat que "no impedeix el control ni l'auditoria" del projecte
Andorra Turisme carrega contra el president de Concòrdia, Cerni Escalé, recordant que ells "formen part de la majoria en els tres comuns que van acordar donar suport econòmic a l'Andorra Cycling Masters". Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià van decidir sumar-se i finançar part de la iniciativa "sent plenament coneixedors del seu cost total i dels pactes de confidencialitat als que està subjecte", ha explicat l'entitat, tot apuntant que "facilitarà les xifres econòmiques vinculades a aquest projecte als consellers generals que les demanin".
ESPORTS
Concòrdia demana al Govern els costos de l’Andorra Cycling Masters
Redacció
La llei de contractació pública preveu la inclusió de clàusules de confidencialitat en determinats pactes per poder garantir la seva posició competitiva dins el mercat. "L'objectiu d'aquests pactes és que totes les parts del contracte puguin mantenir la seva competitivitat dins del mercat i garantir la posició de negociació en futurs contractes", ha mencionat Andorra Turisme, recordant que "aquesta confidencialitat no impedeix en cap cas el control, l'auditoria i la fiscalització per part dels òrgans públics competents, que tenen accés als pressupostos detallats".
NACIONAL
Retorn “superior” als 1,2 milions del cost
Àlex Ripoll