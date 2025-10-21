POLÍTICA ESPORTIVA
Concòrdia demana al Govern els costos de l’Andorra Cycling Masters
Concòrdia ha demanat al Govern tota la informació sobre els costos de l’Andorra Cycling Masters, la cursa que diumenge va portar al país estrelles com Roglic, Pogacar o Vingegaard. El grup parlamentari, liderat per Cerni Escalé, ha registrat una demanda oficial al Consell General per conèixer les despeses reals de l’esdeveniment, incloent-hi promocions, assessoraments i informes relacionats amb la prova. La formació reclama transparència en la despesa pública, recordant que la ciutadania té dret a saber com s’inverteixen els diners de tothom. Els costos, però, no s’han fet públics fins ara perquè el contracte de l’esdeveniment inclou una clàusula de confidencialitat que n’impedeix la divulgació.
A més, Concòrdia qüestiona l’impacte real de la cursa, d’un sol dia i de participació gratuïta, i proposa revisar el model turístic per apostar “per un turisme sostenible i de qualitat, no de carmanyola”.