CONSELL DE MINISTRES
Retorn “superior” als 1,2 milions del cost
Casal defensa la clàusula de confidencialitat per fer proves com l’Andorra Cycling Masters
El retorn econòmic de l’Andorra Cycling Masters serà superior a les despeses que va generar l’esdeveniment. Així ho va defensar el ministre portaveu, Guillem Casal, per justificar la inversió d’Andorra Turisme a la prova celebrada diumenge. Tot i això, Casal es va negar a revelar la xifra exacta del cost, al·legant la clàusula de confidencialitat signada amb l’organització. Malgrat aquest secretisme, el Diari ha pogut confirmar que la inversió per portar quatre dels millors ciclistes del món –Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Isaac del Toro– va ser d’1,2 milions d’euros.
“El Govern no amagarà cap informació sobre el cost de l’Andorra Cycling”
Casal va assegurar que, tot i l’existència de la clàusula, “el Govern no amagarà cap informació” sobre la despesa real, i que aquesta es donarà a conèixer pels canals oficials de control parlamentari. En aquest sentit, el Govern respondrà a la pregunta formulada per Concòrdia, presentada dimarts passat al Consell General.
El ministre va defensar l’acceptació de la clàusula de confidencialitat tenint en compte la naturalesa de la prova, que va reunir quatre esportistes d’elit. “Aquestes són les condicions habituals per poder organitzar esdeveniments d’aquest nivell”, va justificar.
Casal també va destacar que l’objectiu d’Andorra Turisme és consolidar el país com a destinació turística per als amants de l’esport d’elit, i va avançar que s’està treballant per atraure noves competicions, especialment vinculades al ciclisme i a l’esquí.
També al Consell
El Govern va aprovar ahir els preus dels forfets d’esquí escolar i extraescolar per a la temporada 2025-2026. El forfet extraescolar augmenta fins als 171,41 euros, davant dels 162,31 euros de la temporada anterior. Cal recordad que el preu seria més elevat sense la subvenció del Govern, que és de 106,99 euros.
Pel que fa al forfet universitari, el preu per a l’usuari serà de 245,31 euros. Els acompanyants menors de 65 anys pagaran 233,19 euros, mentre que els majors de 65 i menors de 70 abonaran 92,96 euros. Finalment, els acompanyants d’entre 70 i 74 anys hauran de pagar 75 euros.
D’altra banda, el consell de ministres va adjudicar les obres de construcció del mur de canalització del riu Valira, entre el pont de Tobira i l’accés a l’Estadi Nacional, per un import total d’1.044.324,38 euros. El projecte s’ha adjudicat a l’empresa TP Unitas. El cost serà assumit conjuntament pel Govern (897.782,40 euros) i el comú d’Andorra la Vella (146.541,98 euros).
A més, el Govern ha licitat les obres d’adequació de l’edifici annex que anteriorment acollia el Centre de Català d’Encamp, per adaptar-lo a les necessitats de l’Arxiu Nacional.
El Govern també va licitar els treballs d’adequació del tram de via verda entre Meritxell i Prats, a proposta de Medi Ambient.
L'INCREMENT D'INFORMACIÓ FISCAL INCLOURÀ CRIPTOMONEDES
“Els bancs ja preparen la modificació”
10,6 MILIONS D'EUROS PELS PISOS DE LA BORDA NOVA 2
L’adjudicació ha recaigut en l’empresa UTE Edicom la Coma, amb un marge d’obres de 35 mesos, que començaran una vegada finalitzi la construcció de la Borda Nova, 1, que ha de ser entre final d’any i principi del 2026. L’edifici també comptarà amb dues plantes de pàrquing soterrades i un local.