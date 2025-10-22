Cossos especials
La policia entrega a Espanya un empresari acusat de frau fiscal i blanqueig
L'home va ser detingut al juliol a Canillo
La policia ha lliurat aquest matí a la policia nacional espanyola un empresari espanyol de 47 anys que va ser detingut el mes de juliol a Canillo per la recerca que tenia pendent a Espanya per delictes fiscals. L'arrest de l'estiu es va fer en col·laboració amb la guàrdia civil en el marc d'una comissió rogatòria internacional que ha acabat amb l'extradicció de l'home en compliment de l'autorització dictada pel Tribunal de Corts a principis d'octubre.
La reclamació de l'empresari espanyol va sortir del jutjat d’instrucció número 2 de Jaén, que investiga l’home per diversos delictes, va emetre una ordre de detenció internacional difosa per Interpol. A Espanya, se’l considera presumpte autor de delictes contra la hisenda pública, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. A l’ordenament andorrà, aquests fets equivaldrien a delictes majors de delicte fiscal, associació il·lícita i blanqueig, segons detalla la policia.
La investigació ha determinat que l’empresari extradit hauria utilitzat una societat domiciliada a Andorra per simular vendes de productes electrònics i informàtics, tot i que realment estaria operant des d’Espanya. L’objectiu era evitar el pagament d’impostos en connivència amb altres membres de la trama, segons indica la policia.
La policia indica que la detenció es va produir a instàncies de la Fiscalia i l’empresari espanyol ha estat al centre penitenciari en presó preventiva per ordre del tribunal mentre s'han completat els tràmits del procés d’extradició.
