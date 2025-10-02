TRIBUNALS
Corts autoritza l’extradició d’un resident acusat de frau fiscal
La defensa al·lega falta de proves pels cinc delictes de què se l’acusa
El Tribunal de Corts ha validat la petició d’extradició presentada per les autoritats espanyoles contra un resident, de nacionalitat espanyola, de la parròquia de Canillo, acusat de delictes contra la hisenda pública, organització criminal i blanqueig de capitals dins el marc de l’operació Cooper.
L’acusat, que va ser arrestat a principi de juliol d’aquest any, va declarar-se en desacord amb la detenció i va sol·licitar acudir a un òrgan judicial per comprovar la seva legitimitat, segons un comunicat de la policia d’Andorra. Finalment, va comparèixer dijous 18 de setembre passat davant del tribunal, en què la seva defensa va demanar que es denegués la demanda d’extradició al·legant que incomplia la legislació andorrana perquè no definia de manera específica quins eren els delictes fiscals imputats, ni les quantitats defraudades, ni tampoc les dates concretes dels fets. Per aquest motiu, l’advocada va demanar sol·licitar la seva posada en llibertat i que es denegués l’extradició.
La justícia, tot i els arguments de la defensa, va resoldre finalment ahir autoritzar el lliurament del resident a les autoritats espanyoles, que havien emès una ordre de detenció mitjançant el jutjat d’instrucció número 2 de Jaén, que es va acabar elevant a la Interpol. Amb aquesta decisió, que es va fer pública ahir, l’home, en règim de presó provisional, haurà d’afrontar els procediments judicials oberts a Espanya pels presumptes delictes de frau fiscal, blanqueig de capitals i organització criminal. Ara, la defensa té 15 dies per presentar les al·legacions que consideri oportunes amb l’objectiu d’intentar frenar el trasllat de l’acusat a Espanya. En cas de fer-se efectiva, serà el tercer cas d’extradició durant aquest any i el segon a Espanya, segons el comunicat del cos de policia.