La detenció s’emmarca en l’operació denominada Cooper i es basa en una ordre de detenció emesa pel jutjat d’instrucció número 2 de Jaén, a Espanya. La difusió de la recerca es va fer a través dels canals d’Interpol, fet que va permetre la localització i captura de l’interessat dins el territori andorrà.

Segons consta a la informació judicial tramesa, el detingut estaria presumptament investigat per delictes contra la hisenda pública, pertinença a una organització criminal i blanqueig de capitals. Aquests fets es podrien tipificar en la legislació andorrana com a constitutius dels delictes majors de delicte fiscal, associació il·lícita i blanqueig de diners.

Atenent la naturalesa i la gravetat dels fets, i d’acord amb la cooperació judicial internacional, es va acordar la detenció preventiva de l’home abans de la formalització de la demanda d’extradició per part de les autoritats espanyoles.

Un cop efectuada la detenció, i després de la lectura dels drets processals, l’interessat va manifestar l’oposició a la mesura i va sol·licitar comparèixer davant un òrgan judicial perquè es pronunciés sobre la legalitat de la privació de llibertat. Davant d’aquesta petició, es va iniciar el procediment d’habeas corpus i es va comunicar immediatament la situació al batlle de guàrdia, tal com estableix la normativa vigent.

L’home resta a disposició judicial mentre es tramita el procediment d’extradició. Les autoritats andorranes mantenen la col·laboració amb els òrgans judicials espanyols en el marc de les obligacions internacionals en matèria penal.

ARRESTAT PER ESTRIPAR EL POLO D'UN AGENT DE POLICIA

La policia va detenir dijous a la matinada a Andorra la Vella un home de 44 anys per delictes contra la funció pública i contra l’honor. L’actuació es va produir quan els agents van demanar a un grup de persones que abandonessin un local nocturn per respectar el descans veïnal. L’interessat hauria reaccionat amb insults, actitud agressiva i va estripar la màniga del polo d’un dels agents. L’home va ser detingut immediatament i traslladat a dependències policials.



A més, durant la setmana la policia va detenir dos homes de 35 i 48 anys per donar positiu en alcoholèmia amb taxes d’1,68 i de 2,14 g/l.