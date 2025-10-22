Infraestructures
Govern destina 37.000 euros a estudiar l'edifici per ampliar la presó
L'executiu encarrega proves i assajos de laboratori per revisar l'immoble
La possible ampliació de la presó de la Comella a un edifici adjacent agafa forma amb la publicació de l'edicte per analitzar si les antigues instal·lacions d'Arch Led s'ajusten a les necessitats de les dependències penitenciàries que hauria d'acollir. El Govern ha anunciat l'adjudicació dels treballs de proves in situ i assajos de laboratori per a la caracterització estructural de l'edifici.
La contractació s'ha fet per un import de 39.898,95 euros a l'empresa Pirineu Inspecció i Control, SLU, i té un termini de 30 dies per completar la feina encarregada, segons detalla l'edicte publicat avui al BOPA. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va anunciar dilluns amb motiu de la celebració del patró dels agents penitenciaris que l'executiu decidirà abans de finalitzar l'any si adquireix l'edifici situat al número 121 de la carretera de la Comella.
Molné va assegurar que si les condicions de l'edifici d'Arch Led no s'adequen als usos que hauria de tenir o no hi ha entesa amb la propietat per comprar-lo, es treballa en altres alternatives per millorar els espais del centre penitenciari de la Comella.
NACIONAL
Dolors Moreno