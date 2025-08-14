EQUIPAMENTS
El Govern avalua la compra d’un edifici adjacent per ampliar la presó
Impulsa un concurs perquè experts n’examinin l’estructura abans de decidir l’adquisició
Els últims mesos no tan sols s’ha posat en qüestió el règim penitenciari, també si les instal·lacions i els espais de la Comella estan preparats per a les actuals característiques i necessitats de la població reclusa. El dictamen dels sindicats de la presó és que treballen en un equipament obsolet. El ministeri d’Interior ha modificat diversos aspectes del dia a dia dels interns per afavorir-ne el benestar i ha treballat una reforma legislativa per escurçar la presó provisional i afavorir la reinserció. Una eventual ampliació de les instal·lacions també és a l’agenda del Govern i n’és una prova fefaent que s’hagi convocat un concurs perquè una empresa especialitzada avaluï l’estructura de l’edifici adjacent, el del número 121 de la carretera de la Comella, que podria servir per a l’aspiració de dotar de més espai el centre penitenciari. És, van especificar des de l’executiu, un pas previ per determinar si es dona (o no) llum verda a l’adquisició. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins a les 17 hores del 26 de setembre vinent, però el plec de bases de la licitació inclou una convocatòria el dia 10 perquè puguin conèixer els espais i plantejar dubtes sobre els treballs que s’encomanen.
Els treballs consisteixen, segons s’apunta a l’edicte, en “proves in situ i assajos de laboratori per a la caracterització estructural de l’edifici”. Les actuacions s’executaran en totes les plantes de l’edifici que, com el centre penitenciari, té entrada a la carretera de la Comella, però baixa fins a la planta subterrània -6. Entre les determinacions tècniques que s’han de fer hi ha si l’edifici presenta problemes d’aluminosi. El pressupost fixat per l’administració és d’uns 37.000 euros.
Les deficiències
El centre penitenciari s’ha adaptat amb el pas dels anys a les diverses necessitats detectades. A principi dels 2000 es va impulsar l’ampliació actual per tancar definitivament la presó de Casa de la Vall, amb deficiències evidents per esdevenir un centre de reclusió del segle XXI. La Comella passava a ser un equipament preparat per acollir fins a 120 presos i per diferenciar-los per mòduls en les diferents plantes: evidentment homes i dones però també preventius, penats, règim de semillibertat, menors. Però les actuacions han continuat els últims anys mogudes per complir les exigències dels estàndards internacionals, però també per situacions sobrevingudes. Una de relativament recent va ser la condemna a l’autor del crim de Vila, ja que els tribunals van determinar que la patologia mental que pateix l’home que va matar l’excap, un empresari francès resident al nucli encampadà, requeria l’internament en un centre de reclusió de tipus psiquiàtric, equipament inexistent a Andorra. La solució que s’hi va trobar va ser adaptar espais buits del mòdul de menors –en el seu dia es van condicionar una espècie d’apartaments per a les particularitats del règim d’internament d’adolescents i joves– i reconvertir-los en un mòdul de tipus psiquiàtric. I aquesta és precisament una de les mancances que s’han posat sobre la taula: no tenir instal·lacions adequades per a aquests interns, que necessiten un altre tipus d’atenció i que han de fer vida al marge dels reclusos ordinaris.
Si l’edifici que se sotmet a examen és adequat per tirar endavant un nou full de ruta per al centre penitenciari de la Comella s’aclarirà en pocs mesos, perquè la previsió del plec de bases és que els treballs encomanats, dirigits a empreses amb expertesa en aquest àmbit, es duguin a terme en una trentena de dies. Si l’avaluació tècnica és positiva caldrà abordar llavors el cost de l’adquisició i reforma. En qualsevol cas, tot apunta un projecte a llarg termini. De moment, el pla d’acció del ministeri està focalitzat en una reforma normativa que garanteixi terminis més raonables de presó preventiva i mesures que afavoreixin la llibertat si es constata bon comportament i voluntat de reinserció.