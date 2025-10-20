Interior
El Govern decidirà abans d’acabar l’any si compra l’edifici d’Arch Led per ampliar la presó
Molné apunta que ja s’estan estudiant alternatives si l’adquisició no tira endavant
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha assegurat durant l’acte de la patrona del Departament d’Institucions Penitenciàries que l’estudi sobre l’ampliació dels espais del centre penitenciari de la Comella, així com la possible compra del número 121 de la carretera de la Comella, estarà enllestit abans que s’acabi l’any. Segons ha explicat, el Govern està immers "en un procés d’anàlisi" per valorar diferents opcions que permetin millorar les instal·lacions actuals.
"Seria interessant poder ampliar els espais, i estem interessats en l’edifici que hi ha prop de la Comella, però abans cal comprovar si està habilitat per a l’ús que volem donar-li", ha manifestat la ministra. En aquest sentit, Molné ha precisat que els informes tècnics arribaran pròximament i que, un cop analitzats, es podrà decidir si l’immoble és adequat per acollir les noves dependències. Així, ha avançat que abans de final d’any estarà decidit si es presenten ofertes fermes per l’edifici, i ha remarcat que "els informes ens arribaran abans".
NACIONAL
El Govern avalua la compra d’un edifici adjacent per ampliar la presó
Dolors Moreno
Pel que fa a la possible adquisició de l’edifici, la titular de Justícia ha confirmat que el Govern manté contactes amb el propietari, però ha puntualitzat que primer cal assegurar-se que l’espai és viable per a l’ús previst. "Estem en contacte amb l’inversor, però primer volem saber si realment podrem fer servir l’edifici per al que tenim pensat", ha indicat.
Molné ha afegit que, en cas que l’edifici no sigui adequat o no s’arribi a un acord per a la compra, ja es treballa amb mesures alternatives, tot i que encara es troben en una fase massa embrionària per donar-ne detalls, ha afegit.
Finalment, la ministra ha incidit en la importància de la reinserció i dels programes que s’estan duent a terme al centre penitenciari per aconseguir que aquesta sigui efectiva i ajudi els interns a encarrilar la seva vida fora de la presó.