Cossos especials
Bombers, banders i duaners també percebran un complement de funcions permanents d'uns 50 euros
El suplement només el cobren ara policia i penitenciaris per la renúncia de dret de vaga
El complement de funcions permanents ha compensat històricament la renúncia de policia i agents penitenciaris a exercir el dret de vaga. A partir de l'any que ve el compromís del Govern tramés als sindicats és que la prima s'extendrà a bombers, banders i duaners però serà d'una quantia inferior; si la que cobren policia i carcellers estarà ara al tomb dels 153 euros, per a la resta de cossos serà d'un terç d'aquesta xifra aproximadament. I és que el complement es reformula de manera que també cobreixi a aquestes cossos per particularitats com ara la disponibilitat obligatòria en cas d'emergència o que no poden residir fora del país.
Cal recordar que el complement de funcions permanents es va eliminar també per a policies i penitenciaris, durant uns anys només la van percebre els agents que havien entrar als cossos respectius abans de la modificació legislativa que la va suprimir. Però el Govern la torna a pagar des del desembre del 2024 a les promocions que havien quedat fora, encara que és d'una quantia significativament inferior a la dels funcionaris més antics. En el cas dels policies, de la meitat aproximadament.
El complement és un dels acords presos en el marc de la negociació dels complements específics dels uniformats que ha fet part de les converses globals sobre la revisió de sous dels funcionaris públics.
