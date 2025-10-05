FUNCIÓ PÚBLICA
Radiografia de l’acord salarial
Dimecres vinent Govern i sindicats de funcionaris escenificaran la fi d’una negociació que implicarà com a primera mesura una prima per als que acumulin almenys set anys d’antiguitat.
Un estudi, un canvi al capdavant del ministeri de Funció Pública, múltiples reunions i diverses discrepàncies després, dimecres vinent s’ha de formalitzar la rúbrica de l’acord sobre la nova política retributiva a l’administració general i de justícia. Un full de ruta amb diverses arestes que tindrà ja aquest any un primer desemborsament econòmic per abonar una prima de productivitat única i no consolidable de la qual es beneficiaran només els treballadors públics amb almenys set anys de trajectòria i que premiarà l’antiguitat. És, segons consta al document, un complement que mira de compensar que encara avui no s’hagi implantat l’AVAC, el sistema d’avaluació de l’acompliment alternatiu al GAdA i que es posa en marxa l’any vinent. Suposarà tres milions d’euros per a les arques públiques i es calcularà sobre el salari base anual: arrenca amb un 0,5% per als funcionaris amb set i vuit anys de carrera i culmina amb un 5,5% per als que faci més de 17 anys que estan a la casa.
3 milins a la prima del 2025
L’AVAC i la carrera professional horitzontal són les bases d’un nou disseny retributiu que fa anys que està pendent de desenvolupar-se i que finalment arrencarà l’any vinent amb l’examen de l’assoliment del treballador de quatre objectius prefixats, un procés que durarà dos anys i culminarà amb una prima no consolidable. Serà el 2027 quan s’implementi el segon esglaó, la carrera professional, que s’ha de traduir, econòmicament parlant, en un creixement salarial que sí que es consolidarà i que tindrà en compte variables com ara la trajectòria, la qualitat i l’eficiència de la feina executada o la mateixa avaluació de l’acompliment. A través d’aquesta estructura s’ha de corregir la falta de creixement dels treballadors públics els quinze anys que fa que es va suspendre el GAdA per insostenible. Així ho diu el document.
1 milió pels plusos dels uniformats
Ja amb caràcter previ, i més enllà d’aquesta prima extraordinària i limitada al 2025, es posa en marxa una actualització a l’alça dels sous públics que beneficia 2.695 treballadors per guanyar competitivitat salarial, evitar fugues de talent i captar-ne de nou. Així ho defensa el Govern. La pujada generalitzada dels sous base és el que comporta el gros de la despesa: són 12,8 milions d’euros i en pro de la sostenibilitat pressupostària els increments es faran proporcionalment en dos anys, el 50% el 2026 i el 50% el 2027. A tall de resum i atesa la complexitat de l’estructura retributiva pública amb múltiples nivells i diferències per a cada cos, el Govern ha situat la mitjana de la pujada salarial al tomb de l’11%. Hi ha 700.000 euros més que serviran per a revalorar triennis i en la revisió a l’alça també es tenen en compte els jubilats d’aquest any i aquells que arribin al retir obligatori en el temps que transcorrerà fins que el 2027 no s’apliquin completament les noves bandes salarials; notaran la pujada a la seva pensió. Aquestes mesures concretes necessiten una modificació legislativa que s’ha de tramitar aquesta tardor.
2 milions per a primes d'antiguitat als interins
Hi ha un parell de capítols i partides més, per a uniformats i per a interins. El Govern dedicarà un milió d’euros a la revisió dels complements específics de policia, bombers, duaners, penitenciaris i banders. I dos milions, a abonar triennis a personal públic sense plaça fixa, fins ara al marge de la prima per antiguitat. Per cert, que una altra pota de l’estructura retributiva que penja de la Llei de la funció pública és deixar de pagar la prima d’antiguitat cada tres anys i fer-ho als cinc. Però d’això, de moment, no se n’ha parlat. Almenys públicament.
13,5 milions per apujar els sous base i revalorar triennis
Dimecres s’acaba un episodi, però queda temporada. En seu parlamentària, entrarà l’oposició.