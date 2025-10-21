Festivitat del cos

La pujada de sou dels banders serà del 12%

El cos agraeix l'augment però reclama que es busqui la manera d'afegir més integrants

El cap de Govern, Xavier Espot, amb el ministre Guillem Casal acompanyats de diversos integrants del cos de banders.

El cap de Govern, Xavier Espot, amb el ministre Guillem Casal acompanyats de diversos integrants del cos de banders.Demòcrates

Publicat per
Sergi Gil
Encamp

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El cos de banders comptarà amb un augment del 12% de la seva base salarial i amb un increment de les inversions destinats a recursos i materials del 44%, en comparació al 2023, de cara al 2026. Així ho ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en el seu discurs durant la festivitat del cos, Sant Francesc d'Assís. Un fet que "dignifica la professió i la fa més atractiva per a nous agents", ha apuntat Casal, tot dient que "l'objectiu és clar: donar-vos el múscul necessari per continuar fent la vostra feina amb excel·lència, i dignificar una professió essencial per al país". Des del cos agraeixen l'augment salarial i les inversions tot i que reclamen que també es busqui la manera d'afegir més integrants als banders.

Durant l'acte, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha aprofitat per remarcar que el projecte per obrir el primer parc nacional continua endavant i s'espera que es pugui fer realitat a mitjans de l'any vinent, tot amb l'objectiu d'aconseguir que abans del 2030 un 30% del territori sigui espai protegit.

tracking