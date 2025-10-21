Festivitat del cos
La pujada de sou dels banders serà del 12%
El cos agraeix l'augment però reclama que es busqui la manera d'afegir més integrants
El cos de banders comptarà amb un augment del 12% de la seva base salarial i amb un increment de les inversions destinats a recursos i materials del 44%, en comparació al 2023, de cara al 2026. Així ho ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en el seu discurs durant la festivitat del cos, Sant Francesc d'Assís. Un fet que "dignifica la professió i la fa més atractiva per a nous agents", ha apuntat Casal, tot dient que "l'objectiu és clar: donar-vos el múscul necessari per continuar fent la vostra feina amb excel·lència, i dignificar una professió essencial per al país". Des del cos agraeixen l'augment salarial i les inversions tot i que reclamen que també es busqui la manera d'afegir més integrants als banders.
Durant l'acte, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha aprofitat per remarcar que el projecte per obrir el primer parc nacional continua endavant i s'espera que es pugui fer realitat a mitjans de l'any vinent, tot amb l'objectiu d'aconseguir que abans del 2030 un 30% del territori sigui espai protegit.
NACIONAL
Entesa per crear l’espai natural protegit més gran del Principat
Redacció / Agències