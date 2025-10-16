Cultura
Patrimoni localitza 57 nous gravats rupestres
La segona campanya de treball ha documentat conjunts de gran rellevància a Ordino i Encamp
Patrimoni ha localitzat i documentat 57 noves inscripcions en la segona campanya d’identificació i inventari dels gravats rupestres que s'ha fet a Andorra. El ministeri de Cultura destaca que amb aquesta nova fase, ja són 62 els gravats identificats entre les dues campanyes realitzades fins ara que tenen com objectiu preservar i estudiar aquests testimonis arqueològics, considerats de gran valor històric, segons informa en un comunicat.
Els treballs han estat dirigits pel conservador-restaurador del departament de Patrimoni Cultural, Jordi Casamajor, especialista en gravats rupestres. El projecte compta amb el suport dels ministeris d’Educació i Cultura, que han impulsat la iniciativa per millorar el coneixement del patrimoni immaterial i prehistòric del país.
Entre els conjunts més destacats hi ha tres localitzacions a les parròquies d’Ordino i Encamp. A Ordino, s’ha pogut redescobrir un conjunt de gravats prehistòrics i medievals situats a la partida de l’Any de la Part. Tot i que l’historiador Pere Canturri ja els havia documentat el 1973, fins ara se’n desconeixia la ubicació exacta. El redescobriment ha estat possible gràcies a la col·laboració del conservador Eudald Guillamet.
A Encamp, s’han localitzat dos conjunts més. Un es troba als entorns de Les Bons i presenta figures antropomòrfiques, aus i símbols com estels i imatges solars, que podrien correspondre a l’època medieval. L’altre, situat a la muntanya de Rep, conté representacions de cassoletes hemisfèriques de caràcter prehistòric i va ser descobert pel director del cos de Banders, Ferran Teixidó, segons explica el Govern.
El ministeri de Cultura recalca que els experts alerten que els gravats rupestres són elements molt fràgils, exposats al desgast natural, el canvi climàtic i fins i tot el vandalisme. Per això, consideren essencial la seva documentació, restauració i protecció, així com la conscienciació social sobre la importància d’aquest patrimoni.
