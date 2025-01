Govern descobreix un conjunt rupestre a l’Aldosa de Canillo

El Govern ha descobert un conjunt de gravats rupestres de gran rellevància al terme de l’Aldosa de Canillo anomenat Roca Encantada. Aquesta troballa s’ha produït en el marc dels treballs de recerca, inventari i difusió dels gravats rupestres d’Andorra, desenvolupats gràcies a la col·laboració entre els ministeris d’Educació i Cultura.

La descoberta ha estat possible per la combinació de recerca històrica i memòria oral. El tècnic de l’Arxiu Nacional Climent Miró va localitzar un document del segle XIX que esmentava la Roca Encantada com una fita de terme entre terrenys particulars i comunals de l’Aldosa. A partir d’aquesta informació, Jordi Casamajor, especialista en gravats i col·laborador de Patrimoni Cultural, va contactar amb testimonis locals que li van relatar la llegenda associada a la Roca Encantada. Seguint aquestes pistes, Casamajor va localitzar finalment la roca i hi va identificar una creu de terme antiga, un gravat rupestre que ja ha estat documentat i incorporat a l’inventari de Patrimoni Cultural.

Segons la tradició oral, un pastor que pasturava el ramat al solà de l’Aldosa va trobar una roca amb una veta de roba que en sobresortia. En estirar-la sense parar, va sentir una veu que deia: “Jo soc la Roca Encantada. Ara m’has desencantat. Qui em tornarà a encantar?” La llegenda no s’havia documentat fins ara.