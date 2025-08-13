Patrimoni
Descoberta una creu de terme antiga a Setúria
L'especialista en art rupestre, Jordi Casamajor, també ha localitzat un altre gravat entre Andorra i Catalunya
Els treballs de recerca, inventari i difusió dels gravats rupestres d'Andorra han permès descobrir dues creus de terme antigues. Una entre Andorra i Catalunya i l'altre a Setúria. Aquesta última "estava totalment tapada per la vegetació i ha sigut complicat localitzar-la", segons ha explicat el descobridor i especialista en art rupestre, Jordi Casamajor, a través de les xarxes socials.