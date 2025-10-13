França
L'excopríncep Sarkozy entrarà a presó el 21 d'octubre
Complirà condemna per finançar la campanya electoral del 2007 amb fons libis
L'excopríncep francès, Nicolas Sarkozy, ingressarà dimarts vinent, 21 d’octubre, en una presó de París per començar a complir la condemna imposada al setembre per la Justícia francesa per un delicte d’associació de malfactors en el marc de la causa que investiga els fons rebuts del règim de Muammar Gaddafi per finançar la seva campanya electoral del 2007.
Tot i que la sentència encara no és ferma, el tribunal va determinar que Sarkozy havia d’ingressar a la presó immediatament, i avuis s’ha confirmat la data d’entrada, segons han informat diversos mitjans francesos com Le Monde i Franceinfo. Els advocats de l’exmandatari ja han anunciat que sol·licitaran la seva posada en llibertat el mateix dia 21.
NACIONAL
L’excopríncep Sarkozy haurà d’entrar a la presó pels fons libis
Redacció
Sarkozy, que ja havia estat condemnat per corrupció i tràfic d’influències —pena que complia portant una polsera electrònica—, ha negat reiteradament qualsevol irregularitat i sosté que és víctima d’una persecució política. "Si volen que dormi a la presó, hi dormiré, però amb el cap ben alt", va declarar després de conèixer la nova condemna, que inclou també cinc anys d’inhabilitació política.