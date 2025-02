L’excopríncep Sarkozy comença l’arrest domiciliari amb el control electrònic

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’excopríncep i expresident francès Nicolas Sarkozy es va posar ahir un braçalet electrònic, la primera vegada en un antic cap de l’Estat d’aquest país, per complir l’any d’arrest domiciliari a què va ser condemnat per un cas de corrupció del 2014. Sarkozy, president entre el 2007 i el 2012, va esgotar l’últim recurs l’any passat i va veure confirmada la sentència a tres anys de presó, dos exempts de compliment i un amb braçalet electrònic, per haver utilitzat la seva influència per obtenir benefici en una altra causa en el cas anomenat de les escoltes telefòniques.

L’antic cap d’Estat, de 70 anys, no podrà deixar el domicili durant 12 hores al dia, menys les jornades en què té altres compromisos judicials pel procés en què està implicat sobre el finançament de la campanya electoral del 2007 per part de Líbia. Si compleix les condicions de l’arrest domiciliari, el polític no haurà d’entrar a la presó.