EL POLÍTIC RECORRERÀ CONTRA LA SENTÈNCIA
L’excopríncep Sarkozy haurà d’entrar a la presó pels fons libis
L’expresident francès ha estat condemnat a cinc anys per finançament il·legal
L’expresident francès i excopríncep d’Andorra Nicolas Sarkozy afronta el risc imminent d’ingressar a la presó després que un tribunal el condemnés a cinc anys de reclusió per l’acceptació de finançament il·legal procedent del règim de Moammar al-Gaddafi per a la campanya presidencial del 2007. Es tracta de la sentència més dura dictada mai contra un exmandatari francès, que ja havia estat condemnat en altres dos processos per corrupció, tràfic d’influències i finançament irregular.
Segons el tribunal, el delicte és d’una gravetat excepcional perquè perseguia obtenir favors d’un règim condemnat pel terrorisme. Tot i que Sarkozy ha estat absolt dels càrrecs de malversació, corrupció activa i delicte electoral, la justícia ha conclòs que coneixia les gestions dels seus col·laboradors més pròxims, Claude Guéant i Brice Hortefeux, per aconseguir fons libis.
Guéant, considerat la peça clau del pacte, ha rebut la condemna més severa: sis anys de presó. Hortefeux, amic íntim de Sarkozy, ha estat sentenciat a dos anys, que podrà complir en arrest domiciliari amb polsera electrònica. A canvi del suport econòmic, els col·laboradors de l’expresident haurien promès millorar la imatge internacional d’Al-Gaddafi, facilitar-li l’accés a l’energia nuclear i intervenir en favor del seu cunyat, Abdallah Senussi, condemnat a cadena perpètua a França.
Sarkozy ha anunciat que recorrerà contra la sentència, però el recurs no en suspèn l’execució. La Fiscalia determinarà en el termini d’un mes la data d’ingrés a presó, que podria tenir lloc en els quatre mesos següents, fet que el convertiria en el primer expresident francès empresonat. El polític conservador, de 70 anys, ha denunciat una decisió que, segons ell, posa en risc l’estat de dret i ha assegurat que afrontarà el procés amb “el cap ben alt”.