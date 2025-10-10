Institucions

El Govern lamenta l'ajornament de la visita oficial de Macron

L'executiu entén que la situació política complica el viatge

Conxita Marsol avui al Consell General

Conxita Marsol avui al Consell General

Víctor González
Víctor González

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha afirmat avui al migdia en declracions als mitjans que el Govern està "trist" per l'anunci de l'anul·lació de la visita oficial a Andorra del president francès, Emmanuel Macron. La ministra ha reconegut que la situació política a França, complicada per la dificultat per formar Govern, fa difícil en aquests moments el viatge del també Copríncep francès.

