El Govern lamenta l'ajornament de la visita oficial de Macron
L'executiu entén que la situació política complica el viatge
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha afirmat avui al migdia en declracions als mitjans que el Govern està "trist" per l'anunci de l'anul·lació de la visita oficial a Andorra del president francès, Emmanuel Macron. La ministra ha reconegut que la situació política a França, complicada per la dificultat per formar Govern, fa difícil en aquests moments el viatge del també Copríncep francès.
