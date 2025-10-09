Política
Laia Moliné pren possessió com a nova consellera general
La nova consellera substitueix Judit Casal al grup parlamentari socialdemòcrata
La sessió d’aquest dijous del Consell General ha començat amb la presa de possessió com a consellera general de Laia Moliné Cintas, que a partir d’avui ocupa el lloc vacant al grup socialdemòcrata arran de la renúncia de Judith Casal per motius de salut. En l’acte protocol·lari, el síndic general, Carles Ensenyat, ha volgut posar de relleu la tasca i valentia de la predecessora de Moliné, destacant que “la seva entrega al servei públic ens ha inspirat amb serenor i integritat” i afegint que Judith Casal deixa una petjada “inesborrable” en aquesta institució.
La nova consellera socialdemòcrata ha pres possessió del seu nou seient prometent complir la Constitució i encaixant les mans del síndic general per després rebre la felicitació de tots els parlamentaris i acabar l'acte amb la fotografia tradicional a les escales de Casa de la Vall.
El Consell General ha destacat que la presa de possessió de Laia Moliné ha estat la primera que s'ha fet al nou hemicicle, ja que fins ara sempre s'han fet a la sala de plens de Casa de la Vall, que no està disponible per les obres de reforma de l'edifici.