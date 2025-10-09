Creixement sostenible
El Govern recull per llei la possibilitat de frenar noves obertures de comerços
Marsol i Molné presenten un nou projecte legislatiu que té com un dels objectius controlar l'augment de població
Sis mesos després de l'entrada en vigor de la Llei òmnibus el Govern aprova un nou projecte de llei amb mesures complementàries que pretenen, en gran manera, frenar l'augment de població. Un dels aspectes recollits és que es faculti l'executiu per poder limitar l'obertura de nous comerços, enfocat a aquelles activitats més demandants de recursos i de mà d'obra qualificada. Les ministres Conxita Marsol i Ester Molné han presentat aquesta tarda el contingut de la nova norma que es portarà a tràmit parlamentari la setmana que ve i que en matèria d'immigració regula per primer cop un permís de temporer específic que es tramitarà en origen. La titular d'Interior ha avançat que s'acabarà de definir en un reglament i que una de les qüestions que s'estan estudiant és que sigui d'una durada superior a l'actual de sis mesos. A més, el projecte de llei també fa realitat demandes de l'empresariat i d'alguns sectors concrets per pal·liar la falta de mà d'obra: els temporers podran fer hores extres en sectors diferents del de la feina principal (sense excedir el nombre d'hores extra estipulat al Codi de relacions laborals) i un treballador extracomunitari haurà d'estar almenys cinc anys (ara són tres) empleat al sector pel qual ha estat contractat.
El projecte de llei també recull tot d'aspectes que ja el cap de Govern havia avançat a l'entrevista de dilluns a Diari TV en matèria d'establiment de residents passius, compte propi i impost a la inversió estrangera. Els passius hauran de fer una inversió mínima de 800.000 euros (ara són 600.000) i podran en altres actius respecte als actuals com a instruments de deute i, quant al dipòsit econòmic, 30.000 euros seran a fons perdut. El tipus de l'impost a la inversió estrangera immobiliària s'apuja del 3 al 6 per cent i del 5 al 10 si es compra un segon habitatge.
NACIONAL
Espot alerta contra la xenofòbia
Pietat Martin Vivas
Després d'exposar el contingut de la llei pròpia, Molné va anunciar el criteri negatiu a la de Concòrdia que plantejava augments més quantiosos a les aportacions de passius i comptes propis estrangers i també a la que regulava un dispositiu d'acolliment a persones nouvingudes. El motiu del segon refús és que el Govern està a punt d'enllestir un programa propi per acollir els migrants.
NACIONAL
Paralitzar l’obertura de comerços
Àlex Ripoll