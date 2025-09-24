CONSELL ECONÒMIC
Paralitzar l’obertura de comerços
Cadena alerta que amb les quotes actuals si s’obren més negocis es continuarà tensionant el mercat laboral
La falta de treballadors és un problema que preocupa la patronal, que aposta per limitar l’obertura de nous comerços per evitar que la mà d’obra disponible s’hagi de repartir encara més. La proposta la va plantejar el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, després de la reunió del Consell Econòmic i Social (CES).
El contingent aprovat és el mateix que l’any passat: 900 places per a la pròxima quota general, ampliables en un 30%. D’aquestes, se n’han de restar 100 que ja es van avançar el mes de setembre per cobrir necessitats en determinades ocupacions de serveis bàsics en què no hi havia professionals disponibles al país. Pel que fa als temporers, s’obriran 4.995 places, també el mateix nombre que en l’última quota. La principal diferència és que el Govern avançarà unes setmanes la quota general: de final d’octubre a principi del mes.
Aquestes xifres, però, no convencen la CEA, que reclama “una reflexió per poder-ne parlar amb Govern i els comuns, i trobar un sistema que no tensioni tant el mercat laboral”. Cadena va remarcar que l’obertura de nous establiments genera una demanda creixent de mà d’obra, motiu pel qual considera necessari establir “mecanismes per limitar el creixement i garantir que les empreses podran cobrir les quotes”.
La patronal vol reunir-se “al més aviat possible” amb l’executiu i amb els comuns, que són qui atorguen les autoritzacions, per tal que “es prengui consciència del grau de preocupació de les empreses i veure quina solució es pot trobar”. El que cal, va concloure Cadena, “és mirar conjuntament cap a on anem, però no pot ser que tinguem problemes com els actuals.”
El tresorer de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Joan Torra, va posar l’accent en un altre punt i va remarcar que “fins que no es facin polítiques diferents per frenar l’especulació immobiliària, continuarà havent-hi problemes amb l’arribada de nous treballadors”.
En una línia similar es va expressar el secretari general del SEP, Sergi Esteves, que va subratllar la manca de coordinació entre les polítiques econòmiques i migratòries. “No pot ser que, d’una banda, es digui que cal un creixement sostenible i moderat i, de l’altra, es permeti més activitat econòmica. Si no aturem una mica i planifiquem a llarg termini, el problema persistirà.”
Permís de paternitat
El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) ha qualificat el nou permís de paternitat aprovat pel Govern de “massa poc ambiciós”. El secretari general, Sergi Esteves, va criticar que amb un desplegament esglaonat de vuit anys fins a assolir la igualtat entre mares i pares, difícilment servirà per “augmentar els nivells de natalitat ni per garantir un tracte igualitari entre homes i dones en l’àmbit laboral”.
Segons Esteves, el retard en la plena equiparació fa que la mesura perdi eficàcia i no respongui a les necessitats actuals de moltes famílies, que reclamen una conciliació real i immediata. En aquest sentit, va defensar la necessitat de fer “un pas valent” i d’adoptar mesures similars a les que ja apliquen molts països de l’entorn, on el permís de paternitat és igualitari i es considera una eina clau per afavorir la corresponsabilitat en la criança.
ENTESA PEL PRIMER ACORD SOBRE ELS CONVENIS COL·LECTIUS
La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Unió Sindical d’Andorra (USdA) van destacar que la reforma simplifica els processos electorals i ofereix més garanties als treballadors. El canvi legislatiu permetrà ampliar la figura del delegat dels assalariats a totes les empreses de fins a 30 treballadors.
La reforma també flexibilitza la constitució dels comitès d’empresa i amplia la protecció contra l’acomiadament als candidats a les eleccions sindicals, mesura que fins ara només s’aplicava als representants. A més, els treballadors podran impulsar eleccions de manera anònima davant el ministeri de Treball. Es tracta d’una protecció addicional “que permetrà convocar eleccions de manera confidencial, sense risc de represàlies”, va subratllar Marsol.
Un altre canvi destacat pel president de la CEA, Gerard Cadena, és que a les empreses grans, si no s’assoleix el nombre mínim de representants, s’acceptarà un contingent menor, punt que la llei actual no preveia i que fixava en onze.
La modificació entrarà a tràmit parlamentari “en un mes i mig” i busca revertir la situació actual, en què només hi ha una desena de convenis col·lectius, va destacar Marsol.