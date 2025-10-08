Visita institucional
Discurs i acte d'honor a la bandera de Macron al Consell General el 17 d'octubre
El Copríncep francès visitarà l'hemicicle divendres vinent al matí
El Copríncep francès, Emmanuel Macron, visitarà el Consell General divendres al matí, en el segon dia de l'estada oficial a Andorra previst per a la setmana vinent. L'arribada de Macron a la seu parlamentària serà poc després de les 11 hores i serà rebut pel síndic general, Carles Ensenyat, el cap de Govern, Xavier Espot, i el Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat.
L'acte institucional fixa que el Copríncep francès saludarà als consellers generals, ministres, cònsols, representants del Consell Superior de la Justícia, del Tribunal Constitucional i als exsíndics a la sala dels passos perduts a les 11.30 hores. Al migdia es farà el toc de campana que precedirà l'entrada a l'hemicicle dels Coprínceps i els síndics, i es faran els discursos d'Ensenyat i Macron.
Un cop finalitzats els parlaments es farà l'acte d'honor a la bandera a la plaça del Consell General i la visita finalitzarà amb la foto oficial a les escales.