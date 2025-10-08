Seguretat
Restriccions de l’espai aeri el 16 i 17 d’octubre per la visita de Macron
El Govern prohibeix la caça durant l'estada del Copríncep francès
La visitat del Copríncep francès, Emmanuel Macron, al Principat imposa restriccions per sobrevolar el territori nacional i per caçar, segons publicat avui al BOPA. El Govern ha aprovat un decret que prohibeix el sobrevol d’aeronaus sobre el territori nacional els dies 16 i 17 d’octubre, coincidint amb l'estada de Macron i també la pràctica total de la caça del 15 al 17 d'octubre, que corresponen a les recomanacions de seguretat emeses pel ministeri de Justícia i Interior.
El decret estableix que la navegació aèria es restringeix per motius de seguretat i es detalla la prohibició de l’enlairament i el sobrevol de qualsevol aeronau, tripulada o no tripulada, en tot l’espai aeri nacional, excepte les que circulin per aerovies controlades. Les limitacions afecten també totes les autoritzacions administratives de vol, que quedaran suspeses temporalment durant els dos dies de la visita, i queden excloses les aeronaus d’Estat i les que operin per causes d’urgència o d'emergència.