Adjudicats els pisos de Roureda de Sansa amb lloguers de 394 a 717 euros
Els catorze habitatges són d'una i dues habitacions
Els catorze pisos de lloguer assequible del carrer Roureda de Sansa ja tenen inquilins. L'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) ha fet públic avui el llistat de les famílies que s'han convertit en adjudicatàries d'una unitat immobilària d'aquest edifici del parc públic en el sorteig que es va celebrar divendres passat davant el notari Jordi Junyer, segons publica el BOPA.
Els pisos d'una i dues habitacions han estat llogats per un preu mensual d'entre 394,04 euros el més baix i 717,83 euros el més alt. Els lloguers finals se situen per sota dels entre 464,31 euros i 723,14 euros establerts inicialment en l'oferta de l'INH, perquè s'han rebaixat en el cas dels inquilins per als quals el lloguer suposava més d'un 30% dels ingressos, tal com fixen les condicions dels lloguers del parc públic d'habitatge.
El llistat fet públic avui indica que dos dels pisos s'han llogat per menys de 400 euros; quatre superen per molt poc aquesta xifra; un inquilí pagarà 461,1 euros mensuals; quatre adjudicataris tindran rendes d'entre 500,68 i 545,4 euros; un altre abonarà 655,22 euros; i dos pagaran una mica més de 700 euros.
Les persones adjudicatàries han de passar encara el tràmit de signatura del contracte de cessió administrativa d'ús d'habitatge públic de preu assequible i han d'aportar el dipòsit associat a la fiança. El procediment es completarà en un termini d'un mes, segons especifica l'edicte.