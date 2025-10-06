LLOGUER ASSEQUIBLE
L’adjudicació dels pisos de Roureda de Sansa es farà pública dimecres
La convocatòria es resol a la primera en haver-hi més demandants que pisos oferts
No hi haurà una segona entrega de convocatòria eterna per adjudicar la nova oferta de pisos de lloguer assequible. El procés per entregar les claus dels catorze pisos de l’edifici situat a Roureda de Sansa, a Andorra la Vella, ha de culminar aquesta setmana, dimecres concretament, quan es publiqui l’adjudicació al BOPA. A diferència del que va succeir amb els habitatges de l’antic hotel Pellicer de Canillo, aquest cop hi ha hagut més interessats que pisos oferts, per la qual cosa l’Insitut Andorrà de l’Habitatge (INH) no ha tingut més entrebancs per decidir els futurs inquilins que fer la tria en funció dels diversos barems establerts a la normativa. Malgrat tot, cal recordar que els adjudicataris tenen un període de temps per renunciar-hi abans no s’acabi de formalitzar el contracte.
Els preus públics dels catorze pisos són d’entre 464 i 723 euros
La convocatòria d’aquesta nova promoció de lloguer assequible (la quarta després dels habitatges de Verge de Canòlich, l’edifici de Tobira i els esmentats de Canillo) es va obrir fa tot just un mes. Les persones inscrites al registre per accedir a un dels pisos del parc públic tenien des del 10 fins al 25 de setembre per formalitzar l’interès a concórrer-hi i a partir d’aquí s’ha resolt l’adjudicació. El problema de Canillo és que l’interès inicial va ser ínfim (només quatre sol·licitants per a 23 pisos) i que es va haver de procedir a successives adjudicacions directes, que van acabar amb una cascada de renúncies. Ara l’edifici ja està ocupat.
Molt s’ha especulat sobre si el gran problema dels pisos de l’antic hotel Pellicer era la ubicació en una parròquia alta. Ara, el nou edifici ofert, a Andorra la Vella, ha aixecat més interès. Es tracta d’habitatges amb dimensions que oscil·len entre els 44 i els 70 metres quadrats, amb un preu assequible inicial que va dels 464,31 euros als 723,14, respectivament. Cal recordar que aquest és el preu públic, però que el que paguen els llogaters no pot excedir del 30% dels ingressos familiars i, per tant, pot ser més baix. L’entrebanc és que es tracta d’un edifici sense ascensor.
Un cop es doni per tancada aquesta convocatòria, la pròxima ha de ser la de l’antic hotel Hermus d’Encamp, reconvertit en un bloc amb 20 pisos. També s’han d’acabar aquest any els treballs de l’edifici situat a la carretera d’Aixovall, un dels dos blocs del coll d’Ordino i els immobles de Ribasol, a Arinsal. Aquesta és la convocatòria amb més pisos, un total de 70. Per accedir al parc públic cal estar prèviament inscrit al registre, i per això l’INH insta els ciutadans a fer-ho, tenint en compte que després hi ha un procés per validar la sol·licitud, que pot durar dos mesos.