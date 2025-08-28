LLOGUER ASSEQUIBLE
El bloc canillenc del parc públic té encara un pis pendent d’adjudicar
Aquest mes s’han fet tres noves assignacions directes i la darrera es va publicar ahir
Ocupar els 23 pisos de lloguer assequible de l’antic hotel Pellicer s’ha convertit en una tasca llarga i complexa però que sembla que arriba a la fi. A final del mes passat, la directora de l’Institut de l’Habitatge, Marta Alberch, confirmava que, després de les diverses renúncies i adjudicacions directes entre les persones inscrites al registre per optar a un pis del parc públic, quedaven quatre pisos per assignar. Aquest mes se n’han decidit tres més; la tercera la publicava ahir el BOPA. Resta, per tant, un immoble pendent de tenir inquilí.
No obstant, l’assignació de l’habitatge i l’oficialització amb un edicte al butlletí oficial obre un termini d’un mes perquè la persona decideixi si es converteix o no en llogater. Per tant, encara hi podria haver alguna renúncia mes. El darrer immoble adjudicat té atribuït un lloguer de 398 euros mensuals. Les mensualitats dels dos anteriors –recollits al BOPA del 13 d’agost– són de 373,87 i 426,89 euros, respectivament. La regulació del parc públic de lloguer assequible fixa que els inquilins no han de pagar més del 30% dels seus ingressos mensuals.
La convocatòria dels pisos del reformat hotel Pellicer es va obrir el passat 11 de febrer; primer s’obre un període perquè els inscrits al registre formalitzin la voluntat de llogar un dels immobles ofertats però en aquest cas l’interès va ser molt baix i per això s’ha hagut d’acudir a les adjudicacions directes. Ara que el procés està gairebé completat, el mes de setembre s’obrirà una nova convocatòria (la quarta del parc) per als 14 pisos ubicats al carrer Roureda de Sansa d’Andorra la Vella.