La policia obre una investigació per una nova agressió a un menor
Els fets van passar diumenge a la tarda al carrer Prat de la Creu de la capital
La policia ha obert una investigació arran de l’agressió que va patir diumenge a la tarda un menor al carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella. Els fets, que van tenir lloc pels volts de les 18.45 hores, han tornat a generar preocupació per la repetició d’episodis violents protagonitzats per grups de joves al Principat des de l’estiu.
Segons va informar el cos de seguretat al Diari, la família del menor atacat ha presentat una denúncia per l’agressió, que va tenir lloc a la via pública i que ja està judicialitzada. No han transcendit detalls sobre les circumstàncies concretes dels fets ni sobre la gravetat de les lesions de la víctima.
La família del menor atacat ha presentat una denúncia per agressió al carrer
De moment, la policia no ha pogut determinar si els autors de l’atac formarien part d’algun dels grups d’adolescents vinculats a altres agressions a menors registrades els darrers mesos a Escaldes-Engordany i Encamp. El cas s’emmarca en una sèrie d’incidents similars que han portat el cos a reforçar la presència d’agents en zones freqüentades per joves.
Dues intervencions
De fet, durant el mateix cap de setmana la policia ja havia intervingut en dues ocasions a la capital per alertes relacionades amb concentracions de joves. Dissabte al vespre, a les 19.27 hores, els agents van acudir al Parc Central després de rebre un avís del servei de seguretat del recinte, que informava de la presència d’un grup d’entre deu i quinze adolescents. Quan la patrulla hi va arribar, els nois van fugir corrents i no es va detectar cap incident.
Encara no s’ha determinat si té relació amb els atacs de bandes juvenils
Mitja hora més tard, a les 19.56 hores, una segona patrulla va haver d’actuar al mateix carrer Prat de la Creu per una situació similar. En aquest cas, els joves també es van dispersar abans de l’arribada dels agents, i tampoc no es va constatar cap agressió. Segons fonts policials, es treballa amb la hipòtesi que es tractava del mateix grup que havia estat vist anteriorment al Parc Central.
L’operatiu desplegat les darreres setmanes per part de la policia té com a objectiu prevenir nous incidents i garantir la seguretat dels menors. Les patrulles de seguretat ciutadana han intensificat les rondes a l’entrada i sortida dels centres educatius del Principat i a punts de trobada habituals, com ara el Parc Central d’Andorra la Vella i el Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, per intentar evitar nous episodis de violència juvenil.